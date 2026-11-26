(VTC News) -

Hoa giấy (Bougainvillea) là loài cây rất ưa ánh nắng và nhiệt độ cao, chịu hạn tốt hơn so với đất úng nước, vì thế nó nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè, dù nó nở nhiều đợt trong năm.

Tuy nhiên, theo Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Florida, Mỹ, hoa giấy vẫn có thể ra nhiều hoa vào mùa đông khi được chăm sóc đúng cách.

Hoa giấy nếu chăm sóc đúng cách vẫn có thể ra hoa nở rộ vào mùa đông.

Đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng ra hoa của cây hoa giấy. Dù được trồng trong chậu hay dưới đất, cây đều cần được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian đủ dài.

Cây phát triển và ra hoa tốt nhất khi được trồng ở nơi có ánh nắng đầy đủ, cần tối thiểu khoảng 6 giờ nắng mỗi ngày để phát triển và ra hoa tốt. Nếu thiếu ánh sáng trực tiếp, cây thường phát triển nhiều lá xanh nhưng ít lá bắc có màu sắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến hoa giấy xanh tốt quanh năm nhưng không nở hoa.

Vào mùa đông, thời gian chiếu sáng tự nhiên thường ngắn hơn, đặc biệt tại miền Bắc Việt Nam khi thời tiết nhiều mây, âm u. Vì vậy, người trồng nên ưu tiên đặt chậu hoa giấy ở ban công, sân thượng, sân trước hoặc khu vực không bị các công trình xung quanh che khuất.

Với cây trồng trong chậu, có thể xoay chậu định kỳ để các phía của tán cây đều nhận được ánh sáng. Nếu đặt cây sát tường hoặc dưới mái hiên, cần kiểm tra xem vị trí đó có thực sự nhận đủ nắng hay không. Tuy nhiên, không nên đột ngột chuyển cây từ nơi râm mát ra khu vực có nắng gắt kéo dài. Việc thay đổi môi trường cần thực hiện từ từ để cây thích nghi, tránh hiện tượng cháy lá hoặc mất nước nhanh.

Hoa giấy là loại cây ưa ánh sáng, nên trồng ở nơi có nhiều nắng.

Giảm lượng nước tưới

Một sai lầm phổ biến khi chăm sóc hoa giấy là tưới nước quá thường xuyên vì lo cây bị khô héo. Trên thực tế, đây là loại cây có khả năng chịu hạn tốt và thường ra hoa nhiều hơn khi đất có độ ẩm vừa phải. Hoa giấy phát triển tốt khi đất được duy trì hơi khô. Việc tưới quá nhiều nước không chỉ khiến cây giảm khả năng ra hoa mà còn làm tăng nguy cơ thối rễ.

Việc tạo ra tình trạng thiếu nước ở mức độ nhẹ có thể kích thích cây hình thành hoa. Một số nhà vườn thậm chí để cây khô đến gần ngưỡng héo nhằm thúc đẩy quá trình ra hoa. Người trồng không nên hiểu việc hạn chế tưới nước đồng nghĩa với bỏ mặc cây trong thời gian dài. Cách phù hợp là kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Nếu lớp đất mặt đã khô, có thể tưới một lượng nước vừa đủ để làm ẩm vùng rễ. Nếu đất vẫn còn ẩm, nên chờ thêm.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp khiến nước bốc hơi chậm, cây cũng giảm tốc độ sinh trưởng. Do đó, tần suất tưới cần giảm so với mùa hè. Với cây trồng ngoài trời, người trồng cần tính đến lượng nước mưa để tránh tình trạng đất bị úng kéo dài.

Đặc biệt, chậu hoa giấy phải có lỗ thoát nước. Nếu sử dụng đĩa hứng nước bên dưới, cần đổ bỏ phần nước đọng sau khi tưới. Đây là cách đơn giản giúp bảo vệ bộ rễ và duy trì điều kiện sinh trưởng thuận lợi.

Việc để lượng nước vừa đủ sẽ giúp cây phát triển tốt.

Bảo vệ cây khỏi rét

Hoa giấy có khả năng thích nghi với khí hậu nóng, chịu nắng và chịu hạn khá tốt nhưng lại nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Vì vậy, bảo vệ cây khỏi rét là điều cần thiết nếu muốn duy trì sức khỏe và khả năng ra hoa trong mùa đông.

Hoa giấy nên được đưa vào khu vực có mái che, nhà kính hoặc nơi có ánh sáng tốt khi nhiệt độ xuống thấp. Cây có thể rụng lá khi nhiệt độ xuống dưới khoảng 10 độ C. Đây có thể là phản ứng trước điều kiện bất lợi, không nhất thiết đồng nghĩa cây đã chết.

Tại Việt Nam, hoa giấy trồng ở miền Bắc cần được chú ý hơn trong những đợt rét đậm, rét hại. Với cây trồng trong chậu, có thể di chuyển đến nơi kín gió, có mái che nhưng vẫn nhận được ánh sáng tự nhiên. Với cây trồng trực tiếp dưới đất, nên hạn chế để nước mưa và nước tưới đọng lâu quanh gốc.

Người trồng cũng có thể phủ một lớp vật liệu hữu cơ như rơm khô hoặc vỏ cây quanh bề mặt đất để hạn chế biến động nhiệt độ và giữ cho bộ rễ ổn định. Tuy nhiên, không nên phủ vật liệu quá sát thân cây vì có thể giữ ẩm quá mức, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển.

Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra lá và cành để phát hiện sớm rệp, bọ phấn trắng hoặc nhện đỏ. Đây là những loại sâu hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh trưởng của hoa giấy.

Hoa giấy cũng là loại cây nhạy cảm với thời tiết lạnh. (Ảnh: Greenfield)

Đổi loại phân bón

Bón phân là việc cần thiết để duy trì sức khỏe của cây, nhưng không phải cứ tăng lượng phân bón thì hoa giấy sẽ ra nhiều hoa hơn. Bón quá nhiều phân, đặc biệt là phân có hàm lượng nitơ (đạm) cao, có thể khiến hoa giấy phát triển mạnh về thân và lá nhưng giảm khả năng ra hoa.

Trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh vào mùa xuân và mùa hè, có thể sử dụng phân bón giàu nitơ để hỗ trợ phát triển thân lá. Khi các lá bắc bắt đầu xuất hiện màu sắc, nên chuyển sang loại phân có hàm lượng kali cao hơn nhằm hỗ trợ quá trình phát triển và duy trì màu sắc của lá bắc.

Đối với cây chuẩn bị ra hoa vào mùa đông, người trồng nên tránh bón bổ sung quá nhiều phân đạm để kích thích cây mọc lá. Có thể lựa chọn phân bón chuyên dụng cho cây hoa, có tỷ lệ dinh dưỡng cân đối hoặc hàm lượng kali phù hợp.

Nếu cây đang sinh trưởng chậm do nhiệt độ xuống thấp, người trồng cũng không nên cố thúc cây bằng cách bón phân liên tục. Hãy ưu tiên ổn định điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm trước.

Cắt tỉa đúng cách

Cắt tỉa giúp hoa giấy có tán thông thoáng, hạn chế cành mọc lộn xộn và tạo điều kiện cho những chồi mới phát triển. Tuy nhiên, nếu cắt tỉa sai thời điểm, người trồng có thể vô tình làm giảm số lượng hoa trong mùa đông.

Đối với những cây đang chuẩn bị ra hoa hoặc đã xuất hiện các chùm lá bắc, không nên cắt tỉa mạnh. Việc liên tục cắt ngọn, loại bỏ cành non có thể làm gián đoạn quá trình hình thành hoa.

Người trồng nên tập trung loại bỏ những cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc hoặc những nhánh phát triển quá dài làm mất dáng cây. Sau khi một đợt hoa tàn, có thể cắt ngắn những cành đã ra hoa để khuyến khích cây hình thành đợt chồi mới.

Đối với cây hoa giấy trồng chậu, người trồng có thể kết hợp việc uốn cành, cố định những nhánh khỏe vào giàn hoặc khung đỡ để cây phát triển theo hình dáng mong muốn.