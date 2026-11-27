(VTC News) -

Khi năm Bính Ngọ 2026 dần khép lại, chúng ta sắp chào đón năm 2027 với một con giáp và mệnh ngũ hành mới. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu về những đặc điểm của năm 2027, đó là năm con gì, mang mệnh gì và có ý nghĩa ra sao trong hệ thống lịch phương Đông.

Năm 2027 là năm con gì?

Theo hệ thống 12 con giáp vận hành theo chu kỳ 12 năm, lần lượt gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Năm 2027 được xác định là năm Đinh Mùi, hay còn gọi là năm con dê theo lịch âm. Trong 12 con giáp, Dê đứng ở vị trí thứ 8, sau Ngọ (con ngựa) và trước Thân (con khỉ).

Tên gọi Đinh Mùi được hình thành từ sự kết hợp giữa Thiên can Đinh và Địa chi Mùi. Trong đó, Đinh thuộc hành Hỏa, còn Mùi thuộc hành Thổ. Theo quy luật ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, vì vậy sự kết hợp này được xem là tương sinh.

Năm 2027 là năm Đinh Mùi. (Ảnh minh họa: AI)

Năm Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ ngày 6/2/2027 dương lịch và kết thúc vào ngày 25/1/2028 dương lịch. Như vậy, những người sinh từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 5/2/2027 dương lịch vẫn thuộc năm Bính Ngọ 2026 theo lịch âm, chưa phải tuổi Đinh Mùi.

Trong văn hóa phương Đông, hình tượng con dê tượng trưng cho sự ôn hòa, hiền hậu, đoàn kết, tài lộc và ý chí vươn lên. Vì vậy, năm Đinh Mùi 2027 được nhìn nhận là năm của sự ổn định, tích lũy, xây nền và phát triển từng bước.

Năm 2027 thuộc mệnh gì?

Theo ngũ hành nạp âm, người sinh năm Đinh Mùi 2027 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, nghĩa là “nước trên trời”.

Trong hệ thống 60 hoa giáp, Thiên Hà Thủy là một trong sáu nạp âm thuộc hành Thủy. Thiên Hà Thủy tượng trưng cho nước mưa hoặc dòng nước trên trời. Quan niệm dân gian cho rằng, đây là nguồn nước tinh khiết, mang ý nghĩa về sự nuôi dưỡng, điều hòa và đem lại sức sống cho vạn vật.

Theo quan niệm phong thủy, người mang nạp âm Thiên Hà Thủy thường được gắn với những đặc điểm như tư duy linh hoạt, tính cách mềm mỏng, khả năng sáng tạo và tinh thần bao dung.

Tuy nhiên, đây là những cách lý giải theo quan niệm tử vi, phong thủy dân gian, không phải tiêu chí định đoạt tính cách hay vận mệnh của một con người.

Tính cách của người sinh năm Đinh Mùi 2027

Trong văn hóa phương Đông, con Dê thường gắn với hình ảnh hiền hòa, ôn thuận, nhẹ nhàng và giàu tình cảm. Vì vậy, người tuổi Mùi thường được nhận xét là tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng, sống tình cảm, yêu thích sự ổn định và coi trọng các mối quan hệ gia đình.

Người sinh năm Đinh Mùi 2027 có khả năng thích nghi, tư duy linh hoạt. (Ảnh minh họa: AI)

Kết hợp với hình tượng Thiên Hà Thủy, người sinh năm Đinh Mùi 2027 còn được cho là có khả năng thích nghi, tư duy linh hoạt và sự nhạy bén trong giao tiếp. Sự kết hợp giữa Can (Hỏa), Chi (Thổ) và Mệnh (Thủy) tạo nên một con người với vẻ ngoài hiền lành, điềm tĩnh nhưng nội tâm nhiều suy nghĩ, đôi khi mâu thuẫn.

Trong công việc: Người tuổi Đinh Mùi được cho là có khả năng phối hợp với tập thể, biết lắng nghe và xử lý các tình huống theo hướng mềm mỏng. Những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, giao tiếp hoặc tính kiên nhẫn thường được xem là phù hợp.

Về tình cảm: Người tuổi Mùi thường được mô tả sống tình nghĩa, quan tâm đến gia đình và coi trọng sự gắn bó lâu dài. Họ có xu hướng tìm kiếm những mối quan hệ ổn định, chân thành.

Trong cuộc sống: Sự nhẹ nhàng, tinh tế và khả năng thích nghi được xem là những ưu điểm của tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên, theo cách luận giải dân gian, người tuổi này đôi khi có thể thiếu quyết đoán hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Lưu ý, những đặc điểm trên chỉ là cách mô tả mang tính biểu tượng theo tử vi và văn hóa dân gian. Tính cách thực tế của mỗi người còn chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, quá trình giáo dục và trải nghiệm cá nhân.

Người sinh năm Đinh Mùi 2027 hợp tuổi nào?

Xét theo ngũ hành, người sinh năm Đinh Mùi 2027 mang mệnh Thủy nên hợp với người mệnh Kim (vì Kim sinh Thủy) và hợp với người mệnh Mộc (vì Thủy nuôi dưỡng Mộc).

Ngược lại, người sinh năm Đinh Mùi 2027 không hợp với mệnh Thổ (vì Thổ khắc Thủy) và không hợp với mệnh Hỏa (do Thủy và Hỏa xung khắc).

Xét theo thiên can, người sinh năm Đinh Mùi 2027 có thiên can Đinh. Trong hệ thiên can, Đinh hợp với Nhâm nên người mang thiên can Nhâm thường tạo sự hòa hợp tốt với tuổi Đinh Mùi. Các năm mang thiên can Nhâm phổ biến có thể kể tới như 1992, 2002, 2012, 2022 hoặc 2032.

Xét theo tam hợp, tuổi Mùi nằm trong bộ tam hợp Hợi - Mão - Mùi. Vì vậy, người tuổi Hợi và tuổi Mão thường được xem là hợp với tuổi Đinh Mùi. Đây là nhóm tuổi được quan niệm có sự tương đồng về tính cách, dễ phối hợp và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trong hệ nhị hợp, tuổi Mùi hợp với tuổi Ngọ. Đây là cặp con giáp thường có sự hòa hợp và dễ bổ trợ cho nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Một số năm tuổi Ngọ phổ biến gồm 1990, 2002, 2014 và 2026.