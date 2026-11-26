(VTC News) -

Nằm nép mình dưới chân núi Rồng, ngay sát cột cờ Lũng Cú nơi cực Bắc Tổ quốc, Lô Lô Chải là bản làng cổ mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc của một trong những cộng đồng dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Khung cảnh nên thơ của làng Lô Lô Chải khi xuân về.

Lô Lô Chải có nghĩa gì?

Nhiều du khách lần đầu nghe tên thường liên tưởng chữ “Chải” đến nghề chài lưới, sông nước. Thực tế, giữa cao nguyên đá tai mèo khô khát, chữ này hoàn toàn không liên quan đến nghề đó, mà là cách đọc biến âm của đồng bào vùng cao từ chữ “Trại”, nghĩa là xóm, bản hoặc khu dân cư tập trung.

Vì “Chải” mang nghĩa là bản làng nên Lô Lô Chải thuộc cùng một hệ thống đặt tên địa danh đặc trưng của vùng cao như Mù Cang Chải, A Pa Chải, Xín Chải (bản mới) hay Lao Chải (bản cũ).

Lô Lô là tên tự gọi của một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam, trong sử sách xưa từng được gọi bằng nhiều tên khác như Mùn Di, La La, Ô Man. Riêng cộng đồng tại Lô Lô Chải chủ yếu thuộc nhánh Lô Lô Đen (phân biệt với nhánh Lô Lô Hoa qua màu sắc trang phục truyền thống).

Trước đây, người dân thường gọi nơi này một cách mộc mạc là “Trại Lô Lô” - chỉ một cụm dân cư nhỏ bé nằm sát đường biên giới “sơn cùng thủy tận”. Ngày nay, chính sự mộc mạc và nguyên bản này đã giúp cái tên Lô Lô Chải vươn ra quốc tế khi giành giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Cộng đồng tại Lô Lô Chải chủ yếu thuộc nhánh Lô Lô Đen.

Thời điểm thích hợp tham quan Lô Lô Chải

Ở Lô Lô Chải, mùa nào cũng có nét đẹp riêng: mùa thu cả bản lãng đãng trong màn sương sớm, mùa đông e ấp bên bếp lửa bập bùng, mùa xuân rực rỡ sắc hoa đào hoa mận, còn mùa hè lại mát mẻ, sảng khoái.

Tuy nhiên, với khách du lịch, nhiều người thích đến Lô Lô Chải vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 12 (mùa thu - đầu đông) và từ tháng 1 đến tháng 3 (mùa xuân).

Vào khoảng mùa thu và đầu đông, thời tiết khô ráo, nắng nhẹ, trời trong xanh, se lạnh về đêm. Lúc này, hoa tam giác mạch nở rộ, ruộng bậc thang lúa chín vàng óng (tháng 9-10) và rất thích hợp với hoạt động săn mây buổi sớm.

Còn vào mùa xuân, hoa đào, hoa mận, hoa lê nở trắng hồng bên hàng rào đá, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào không khí lễ hội đầu năm của người Lô Lô.

Nếu muốn tận hưởng trọn vẹn sự bình yên của ngôi làng được vinh danh trong danh sách Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025, bạn nên lưu trú lại qua đêm thay vì chỉ ghé thăm trong ngày. Vào khoảng sáng sớm (trước 8h00), không khí trong lành, sương mù giăng nhẹ trên các mái ngói âm dương. Đây là lúc vắng khách du lịch trong ngày nhất, rất lý tưởng để đi dạo và chụp ảnh.

Cuối chiều (từ 16h30), ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường đất trình tường cổ kính, tạo nên khung cảnh ấm áp trước khi bản làng lên đèn.

Những ngôi nhà cổ ở Lô Lô Chải.

Điều khiến du khách ấn tượng nhất khi đặt chân đến Lô Lô Chải là những ngôi nhà trình tường cả trăm năm tuổi nằm quần tụ bên nhau, bao quanh là những dãy núi đá trùng điệp.

Nhà được đắp bằng đất sét trộn đất thịt nện chặt trong khuôn gỗ tạo nên lớp tường dày vững chãi, bên trên lợp mái ngói âm dương rêu phong và bao bọc bởi những hàng rào đá xếp thủ công không cần chất kết dính.

Qua bao thăng trầm của thời gian, những nếp nhà ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè ấy vẫn đứng vững giữa cao nguyên đá khắc nghiệt, tạo nên một khung cảnh trầm mặc như bước ra từ cổ tích.

Người Lô Lô theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh, coi trọng sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên và tổ tiên. Vào ngày 24 và 25/7 âm lịch hằng năm, họ thường tổ chức lễ cúng tổ tiên để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi lễ này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ngoài cúng tổ tiên, dân làng còn duy trì lễ cúng Thần Rừng, lễ Cầu An đầu năm và lễ mừng lúa mới.

Người Lô Lô ở Lũng Cú là một trong số ít tộc người còn lưu giữ và sử dụng cặp trống đồng (gồm một trống đực và một trống cái) như vật thiêng kết nối giữa trần gian và tổ tiên trong các dịp lễ lớn.

Người Lô Lô có 26 điệu múa truyền thống. Các điệu múa mô phỏng động tác lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày được trình diễn nhịp nhàng theo tiếng trống đồng, đi kèm các làn điệu hát giao duyên, hát ru và hát mừng nhà mới.