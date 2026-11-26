(VTC News) -

Tết Nguyên đán là thời điểm được nhiều người mong đợi, không chỉ bởi ý nghĩa đoàn viên mà còn vì đây là kỳ nghỉ dài ngày trong năm. Vậy, Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ ngày nào, các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 rơi vào thứ mấy và người lao động dự kiến được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán 2027 là ngày nào dương lịch?

Theo lịch âm dương, năm 2027 là năm Đinh Mùi. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy, ngày 6/2/2027 dương lịch.

Như vậy, Tết Nguyên đán 2027 diễn ra vào đầu tháng 2 dương lịch, sớm hơn Tết năm 2026 (ngày 17/2/2026) khoảng 11 ngày.

Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy, ngày 6/2/2027 dương lịch. (Ảnh minh họa: AI)

Đáng chú ý, tháng Chạp năm Bính Ngọ chỉ có 29 ngày. Vì vậy, ngày 29 tháng Chạp (5/2/2027) cũng chính là ngày cuối cùng của năm âm lịch, thời điểm các gia đình chuẩn bị đón giao thừa và chào năm mới.

Người dân sẽ đón giao thừa vào tối thứ Sáu, ngày 5/2/2027 và chính thức bước sang năm Đinh Mùi vào ngày thứ Bảy, 6/2/2027.

Mùng 2 Tết Đinh Mùi sẽ vào Chủ nhật 7/2/2027.

Mùng 3 Tết Đinh Mùi rơi vào thứ Hai 8/2/2027

Mùng 4 Tết Đinh Mùi rơi vào thứ Ba 9/2/2027

Mùng 5 Tết Đinh Mùi sẽ vào thứ Tư 10/2/2027.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ Tết trong 7 ngày liên tục.

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù thêm 2 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. (Ảnh: AI)

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, lịch nghỉ Tết có thể khác nhau tùy theo phương án do người sử dụng lao động lựa chọn. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, doanh nghiệp được chọn một trong ba phương án: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Các phương án này đều bảo đảm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Đồng thời, doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ 7 ngày liên tục như khối cơ quan nhà nước nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

13 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027

Theo quy định mới, năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương. Cụ thể như sau:

Tết Dương lịch 2027 nghỉ 3 ngày liên tục

Dịp Tết Dương lịch năm 2027, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027. Kỳ nghỉ bao gồm 1 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nghỉ 7 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tương ứng từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Trong đó, kỳ nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027. Do liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 16/4 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Dịp 30/4 và 1/5 nghỉ 4 ngày

Năm 2027, Ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn Ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Bảy. Đối với người lao động có chế độ nghỉ hàng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ bù.

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/2027 rơi vào thứ Ba. Theo quy định mới, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.

Quốc khánh nghỉ 4 ngày liên tục

Dịp Quốc khánh năm 2027, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9. Kỳ nghỉ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2027 rơi vào thứ Tư, ngày 24/11. Theo quy định mới, đây là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động, với tổng thời gian nghỉ 1 ngày.