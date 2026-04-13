VTV sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026TM tại Việt Nam. VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sống trọn FIFA World Cup 2026 cùng VTV.
VTV sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.
Trên nền tảng số, VTV mang đến trải nghiệm đa nền tảng bao gồm: xem trực tiếp, xem lại và video theo yêu cầu, các chương trình đồng hành phù hợp với định dạng xem trên nền tảng số. Nội dung được phân phối trên các nền tảng internet và thiết bị di động, đồng thời mở rộng trên hệ sinh thái mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA.
Ngoài ra, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, có quyền tổ chức hoặc cấp phép cho bên thứ ba tổ chức các sự kiện xem bóng đá như khu vực fan zone, tại nhà hàng, rạp chiếu phim, địa điểm công cộng… VTV đang triển khai một số sự kiện xem bóng đá kết hợp hoạt động biểu diễn phục vụ nhu cầu của khán giả trẻ.
Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng. Với hệ thống sản xuất và phát sóng hiện đại, cùng kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm “Sống trọn FIFA World Cup cùng VTV”.
