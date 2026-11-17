(VTC News) -

Sự kiện quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả và khoảng 30.000 lượt khách tham quan.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực cho ngành năng lượng Việt Nam.

Trung tâm triển lãm VEC sẽ tổ chức GEEC 2027.

GEEC 2027 gồm hai hoạt động chính là triển lãm và chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

Khu vực triển lãm dự kiến có quy mô 6 sảnh, tạo không gian cho hơn 800 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong các lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các phân khu chuyên ngành tập trung vào nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp.

Bên cạnh đó, triển lãm dành không gian cho giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Các khu trưng bày quốc gia, đổi mới sáng tạo, Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu cũng được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức trong ngành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, để triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

GEEC 2027 sẽ cung cấp thêm kênh trao đổi thông tin, chính sách giữa các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế về lĩnh vực năng lượng. Sự kiện đồng thời tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các tập đoàn năng lượng quốc gia thực hiện nghi thức đồng hành, trở thành những đơn vị chủ chốt của GEEC 2027. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng chủ động, tích cực tham gia và đồng hành cùng sự kiện, góp phần bảo đảm triển lãm, hội nghị đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Vingroup, cho biết, tập đoàn đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển hạ tầng và nghiên cứu, triển khai giải pháp lưu trữ năng lượng.

Tập đoàn Vingroup đang tham gia lĩnh vực năng lượng. (Ảnh: VinEnergo)

Theo ông Quang, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng còn rất lớn. Thông qua các diễn đàn cấp cao, hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ và hoạt động kết nối đầu tư, GEEC 2027 sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp và mở rộng hợp tác.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events - đơn vị đồng tổ chức sự kiện - cho biết, mong muốn đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và các đối tác Việt Nam.

Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, ông kỳ vọng những trao đổi tại triển lãm và hội nghị sẽ mở ra các khoản đầu tư vào dự án, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Song song với hoạt động triển lãm là chuỗi hội nghị chiến lược và hội nghị chuyên ngành, các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao cùng chương trình kết nối doanh nghiệp. Đây là dịp để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.