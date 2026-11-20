(VTC News) -

Ngày 20/11, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của năm học này là việc đưa AI vào chương trình đào tạo chính khóa. Theo đó, từ khóa tuyển sinh năm 2026, nhà trường chính thức tích hợp ít nhất một môn học chuyên sâu về ứng dụng AI gắn với nghề nghiệp trong mỗi ngành đào tạo.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Riêng ngành Tin học ứng dụng có hai môn học gồm “Nhập môn công nghệ số và ứng dụng AI” và “Ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo AI trong Media”.

Việc cập nhật chương trình nhằm đưa kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ mới vào quá trình đào tạo, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động tập huấn, hướng dẫn công nghệ riêng lẻ. Sinh viên được tiếp cận AI trong mối liên hệ với lĩnh vực chuyên môn, qua đó từng bước vận dụng vào học tập, thực hành và tạo ra các sản phẩm nghề nghiệp.

Bên cạnh cập nhật chương trình, VOV College tiếp tục mở rộng hình thức học tập thông qua dự án và sản phẩm thực tế. Nhà trường cũng định hướng tăng cường liên kết với doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành để kiến thức được giảng dạy gần hơn với yêu cầu công việc và sự thay đổi của thị trường lao động.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ nhà giáo, nguyên là lãnh đạo, giảng viên của trường nhân ngày đặc biệt.

Ông Đỗ Tiến Sỹ đánh giá quy mô tuyển sinh, đào tạo của nhà trường đang có sự tăng trưởng tích cực. Kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực của tập thể nhà trường mà còn cho thấy sự quan tâm, lựa chọn của học sinh, sinh viên và phụ huynh.

So với năm 2025, số lượng học sinh, sinh viên của trường tăng khoảng 55%. Trong năm học 2026 - 2027, quy mô đào tạo dự kiến đạt khoảng 2.200 học sinh, sinh viên.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất chưa thật sự dồi dào, những kết quả của trường và không khí học tập, giảng dạy tại nhà trường và những con số, số liệu đã được đề cập đầy sức thuyết phục để tin tưởng vào bước phát triển mới của trường.

Tuy nhiên, cũng theo ông Đỗ Tiến Sỹ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc tăng số lượng người học mà còn phải bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của học sinh, sinh viên, của các bậc phụ huynh và nhu cầu của xã hội.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Đỗ Tiến Sỹ đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao, bổ sung và cập nhật các chương trình giảng dạy; đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, nhà tài trợ để kiến thức học tập gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hoạt động đào tạo cần kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trong đó phần thực hành phải được tổ chức sinh động, gần với đời sống và yêu cầu thực tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp người học không chỉ nắm kiến thức mà còn có khả năng vận dụng khi bước vào môi trường làm việc.

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đội ngũ giảng viên cũng cần chủ động cập nhật kiến thức mới, tăng cường trao đổi chuyên môn và học hỏi lẫn nhau. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, chia sẻ giáo án, bài giảng và những nội dung liên quan đến AI cần được chú trọng để tạo sự kết nối giữa các khoa, bộ môn.

TS Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đánh trống khai giảng.

Chia sẻ về định hướng đào tạo, TS Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, nhấn mạnh nhà trường hướng đến đào tạo những người làm báo chí - truyền thông giỏi nghề, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và bản lĩnh.

“Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần biết làm chủ công nghệ nhưng không đánh mất tư duy độc lập và bản sắc của mình. Quan trọng hơn, các em phải biết sáng tạo và chịu trách nhiệm với những sản phẩm mình làm ra”, TS Kim Ngọc Anh cho biết.

Nhà trường trao học bổng cho sinh viên.

Định hướng này đặt ra yêu cầu đối với sinh viên không chỉ dừng ở khả năng sử dụng các công cụ AI mà còn phải biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, phát huy tư duy sáng tạo và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Đối với lĩnh vực báo chí - truyền thông, đây cũng là những năng lực cần thiết trong bối cảnh công nghệ đang tác động ngày càng sâu rộng đến quy trình sản xuất và phân phối nội dung.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II ghi nhận tín hiệu tích cực trong công tác tuyển sinh khi số lượng sinh viên nhập học tăng khoảng 300 so với năm trước. Tính đến thời điểm khai giảng, nhà trường có 856 tân sinh viên khóa 2026 theo học tại 7 ngành đào tạo.

Bên cạnh công tác đào tạo, nhà trường tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập. Trong năm 2026, có 197 sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập, 14 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 5 sinh viên được hỗ trợ đón Tết xa nhà, với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, nhà trường tổ chức tuyên dương sinh viên thủ khoa khóa 26, trao học bổng Trần Lâm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng; Công ty GTA Edutech trao tặng 6 suất học bổng với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II vinh dự đón nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm ngày trường được nâng cấp lên cao đẳng.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, VOV College cũng tổ chức gặp gỡ các thế hệ cựu giáo chức nhằm tri ân những người đã đặt nền móng, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Ngày hội Gia đình VOV College được tổ chức tiếp nối, tạo dịp kết nối các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên và gia đình.