Không hoa hay quà cầu kỳ, học trò Cô Tô (Quảng Ninh) mang ghẹ, mực, cá tươi đến tặng cô giáo ngày 20/11, khiến nhiều người thích thú, xúc động.
Học trò mang ghẹ, mực, cá tặng đến trường tặng cô giáo ngày 20/11.
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), UBND đặc khu Cô Tô tổ chức 5 đoàn công tác đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Các đoàn do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu làm trưởng đoàn, đến thăm Trường THPT Cô Tô, Trường Mầm non Cô Tô và các trường tiểu học, THCS tại Cô Tô, Đồng Tiến, Thanh Lân. Đây là hoạt động nhằm tri ân, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân dịp 20/11.
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