Học trò mang ghẹ, mực, cá tặng đến trường tặng cô giáo ngày 20/11.

Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ những hình ảnh thú vị của học sinh Cô Tô (Quảng Ninh) mang những sản vật địa phương đến trường tặng giáo viên nhân dịp 20/11. Không phải hoa tươi hay những món quà được gói ghém cầu kỳ, các em lựa chọn những món quà gần gũi với cuộc sống thường ngày của người dân vùng biển như ghẹ, mực, cá ruội và bí xanh.

Một học sinh còn chia sẻ với cô giáo: “Bố em hôm nay câu được nhiều mực. Em chọn con to nhất tặng cô”. Lời nói ngây thơ nhưng đầy tình cảm ấy khiến món quà vốn bình dị càng trở nên đặc biệt.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, học sinh hào hứng cầm trên tay những món quà đặc biệt để gửi tặng thầy cô. Có em mang túi ghẹ, em xách mực, cá tươi, thậm chí có em còn chuẩn bị cả quả bí xanh. Những sản vật quen thuộc của vùng biển được trao đi bằng tình cảm hồn nhiên, chân thành của học trò.

Chia sẻ về món quà bất ngờ trong ngày tri ân, cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết rất vui mừng và xúc động khi nhận được những món quà đậm vị biển từ học trò và phụ huynh.

Điều quan trọng không nằm ở hình thức hay giá trị vật chất của món quà, mà chính là tấm lòng mà phụ huynh và học sinh dành cho mình. Sau 26 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên chị nhận được những món quà đặc biệt như vậy trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Có 26 năm gắn bó với đảo, tôi thấy phụ huynh nói riêng và người dân Cô Tô nói chung rất mộc mạc, thân thiện. Mọi người kính trọng thầy cô bằng tấm lòng chân thật của mình”, cô Chuyên nói.

Với những giáo viên công tác lâu năm tại huyện đảo, tình cảm của học trò và phụ huynh đôi khi không được thể hiện bằng những món quà đắt tiền hay hình thức cầu kỳ. Thay vào đó, đó có thể là những sản vật do chính gia đình đánh bắt, chuẩn bị và được các em nâng niu mang đến trường.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm nghề giáo. Ở mỗi vùng miền, tình cảm ấy lại được thể hiện theo những cách riêng. Nếu nhiều học sinh lựa chọn hoa tươi, thiệp chúc mừng thì học trò nơi đảo xa lại mang đến những món quà mang đậm hương vị quê hương.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), UBND đặc khu Cô Tô tổ chức 5 đoàn công tác đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các đoàn do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu làm trưởng đoàn, đến thăm Trường THPT Cô Tô, Trường Mầm non Cô Tô và các trường tiểu học, THCS tại Cô Tô, Đồng Tiến, Thanh Lân. Đây là hoạt động nhằm tri ân, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân dịp 20/11.