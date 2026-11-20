(VTC News) -

Thành lập năm 1996 giữa bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới, mở cửa và hội nhập, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) ra đời như một dấu ấn tiên phong của khối giáo dục đại học ngoài công lập.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chúc mừng dấu ấn 30 năm thành lập.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (1996 - 2026), PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) cùng toàn thể các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên đã ôn lại hành trình 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

PGS.TS. Phạm Dương Châu chia sẻ, 30 năm - một khoảng thời gian không quá dài trong lịch sử phát triển của nền giáo dục nước nhà, nhưng đủ để một ngôi trường từ những bước đi đầu tiên còn nhiều gian khó, từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế và tạo dựng những giá trị bền vững.

PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đây không chỉ là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là thời khắc để thành kính tri ân các bậc tiền bối, những người đã đặt nền móng, vun đắp và cống hiến tâm huyết, trí tuệ cho sự hình thành và phát triển của Nhà trường; đồng thời khẳng định niềm tin, ý chí và quyết tâm bước vào một chặng đường phát triển mới.

Dưới sự dẫn dắt và tầm nhìn của cố Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng đầu tiên, trường kiên định triết lý “Thực học - Thực nghiệp”: Học để biết, học để làm, học để sáng tạo, học để lập nghiệp và phụng sự xã hội.

Ông Niugun Romanovic, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Liên bang Đông Bắc mang tên M.K.Ammosov, chúc mừng Nhà trường.

Từ ba ngành đào tạo ban đầu, đến nay trường đã phát triển lên hơn 27 ngành đại học chính quy ở các lĩnh vực kinh tế, quản trị, luật, kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ và khoa học sức khỏe, từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ trên ba cơ sở tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy giúp nhà trường đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội, gồm Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Ông Bùi Văn Duẩn, cựu sinh viên khóa 1 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bày tỏ lòng tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy cô và chúc mừng Nhà trường.

Theo PGS.TS. Phạm Dương Châu, sức mạnh tổng hợp và bản sắc của HUBT được kết tinh từ những nền tảng cốt lõi:

Xây dựng đội ngũ tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trí tuệ, nhân cách và tâm huyết nhà giáo là yếu tố quyết định uy tín học thuật.

Phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng, thực hành, mở rộng khối khoa học sức khỏe đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Gắn đào tạo với trách nhiệm xã hội qua các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo, Mùa hè xanh và hỗ trợ vùng thiên tai.

Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục hiện đại từ giảng đường, thư viện, ký túc xá đến phòng thực hành, thí nghiệm.

Phát huy quyền tự chủ và quản trị hiệu quả theo mô hình hợp tác của người lao động trí óc, tái đầu tư không vì lợi nhuận.

Không ngừng nâng cao chất lượng và kiểm định giáo dục như một quá trình hoàn thiện liên tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng HUBT ứng dụng hiện đại, chất lượng cao, uy tín trong khu vực

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Về định hướng trong thời gian tới, PGT.TS Phạm Dương Châu cho biết, HUBT đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường đại học ứng dụng trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, phấn đấu 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn.

Đến năm 2045 trở thành trung tâm tri thức có ảnh hưởng trong khu vực thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo nhà trường cũng gửi gắm ba thông điệp tới người học và cán bộ, giảng viên luôn giữ vững bản sắc truyền thống, làm chủ khoa học công nghệ và hội nhập, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Khép lại bài diễn văn kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành, PGS.TS. Phạm Dương Châu nhấn mạnh: “Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tri ân sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương; sự hợp tác, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác, các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng, ủng hộ Nhà trường.”

PGS.TS Phạm Dương Châu mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên HUBT sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả quản trị; quyết tâm xây dựng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ngày càng phát triển, xứng đáng với tâm huyết của các thế hệ đi trước và niềm tin của xã hội.