(VTC News) -

Sáng 20/11, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (Nghệ An), ghi nhận hành động dũng cảm cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: NTV)

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động quên mình vì học trò của cô Hiền. Trao Bằng khen cùng bó hoa hướng dương, Thứ trưởng động viên cô giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan để vượt qua quá trình điều trị, đồng thời trìu mến gọi cô là “cô giáo nhỏ kiên cường”.

Cũng trong dịp này, thông qua sự kết nối của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Phenikaa trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho hai con của cô. Theo đó, tiền lãi hằng tháng được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc các cháu; tiền gốc sẽ dành làm vốn lập nghiệp khi các con đủ 18 tuổi.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô Hiền cho biết Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Thay vì trở về trường gặp đồng nghiệp, học trò như mọi năm, cô phải đón ngày lễ trong bệnh viện, tiếp tục điều trị và phục hồi sau tai nạn.

Theo thông tin trước đó, chiều 28/8/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đang đi tới.

Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong tình huống cứu người, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân.

Chấn thương nghiêm trọng khiến cô phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), đầu tháng 10/2026, cô Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị.

Dự kiến khoảng một tháng nữa, cô có thể xuất viện, trở về nhà tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng.