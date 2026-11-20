(VTC News) -

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh cho biết, qua rà soát, toàn thành phố hiện có 9 cơ sở giáo dục quy mô lớn. Trong đó gồm 3 trường mầm non (77 - 98 lớp), 5 trường tiểu học và 1 trường tiểu học - THCS có quy mô trên 100 lớp.

Học sinh trường Tiểu học Võ Cường.

Phần lớn trong số này (7/9 trường) có ít điểm lẻ, khoảng cách giữa điểm chính và các phân hiệu gần nhau, giao thông thuận lợi nên chưa đặt vấn đề chia tách. Tuy nhiên, Trường Mầm non Xuân Cẩm (xã Xuân Cẩm) và Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) lại rơi vào tình trạng quá tải đặc thù, cần sớm điều chỉnh.

Trường Tiểu học Võ Cường hiện có tới 122 lớp với hơn 4.700 học sinh, tại 4 phân hiệu và 2 điểm lẻ. Cơ cấu học sinh tại đây cũng rất đa dạng, bao gồm cả học sinh nước ngoài, học sinh dân tộc thiểu số và con em lao động ngoại tỉnh.

Trường Mầm non Xuân Cẩm đang duy trì 89 lớp với gần 2.400 trẻ, chia làm 1 điểm chính, 3 phân hiệu và 4 điểm trường. Tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp kéo theo lượng lớn lao động nhập cư khiến quy mô trường phình to nhanh chóng. Đáng chú ý, nhà trường tổ chức ăn bán trú nhưng khoảng cách từ điểm chính tới điểm xa nhất lên tới hơn 10 km, gây nhiều trở ngại cho công tác quản lý và chăm sóc trẻ.

Học sinh trường Mầm non Xuân Cẩm ăn bán trú tại trường.

Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy cho phép tách hai cơ sở giáo dục trên thành 4 trường. Phương án này nhằm giảm áp lực quy mô, nâng cao hiệu quả điều hành cũng như chất lượng dạy học, nuôi dưỡng trẻ.

Theo xác nhận từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy và UBND thành phố đã thống nhất chủ trương chia tách. Dự kiến, việc sắp xếp lại hai trường học này sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc năm học 2026 - 2027.