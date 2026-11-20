(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhà trường lần thứ hai được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Theo Quyết định số 1962 ngày 17/11/2026 của Chủ tịch nước, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục quốc tế Cambridge, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành giáo dục Thủ đô giai đoạn từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026.

Lãnh đạo Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Quyết định do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ký thay Chủ tịch nước. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện nhà trường.

Nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, 35 năm trước, trường bắt đầu với 5 lớp học và 132 học sinh đầu tiên. Trải qua 8 lần chuyển địa điểm với nhiều khó khăn, đến nay, 4.088 học sinh đã trưởng thành sau 32 khóa tốt nghiệp.

Năm học 2026-2027, nhà trường có quy mô 60 lớp với 1.758 học sinh, tăng hơn 12 lần so với những ngày đầu thành lập. Theo bà Thúy, dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Nguyễn Siêu vẫn kiên định giữ gìn nếp làm thầy, đạo làm người và tinh thần “Đạo học không lối tắt”.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu phát biểu khai mạc.

Từ nền tảng “học thật, làm thật”, Nguyễn Siêu từng bước đạt chuẩn quốc gia, chất lượng cao và chuẩn quốc tế HPL World Class School (Trường học Đẳng cấp Thế giới). Đây cũng là trường đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trường Nguyễn Siêu tiếp nối truyền thống ứng dụng công nghệ trong giáo dục với danh hiệu Microsoft Showcase School từ năm 2014. Nhà trường tự chủ phát triển phần mềm quản trị, vận hành Hệ sinh thái số NSS Digital Ecosystem với nền tảng NSS Connect, theo nguyên tắc “một định danh - một dữ liệu - một trải nghiệm”.

Đối với Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trường kiên định con đường giáo dục song ngữ, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy, tại kỳ thi năm 2026, kết quả cả 3 bậc Cambridge của trường đều vượt mặt bằng thế giới. Đáng chú ý, 50% đội ngũ đồng giảng dạy chương trình quốc tế là giáo viên Việt Nam.

Các đại biểu chúc mừng hành trình 35 năm xây dựng và phát triển với nhiều dấu ấn của Trường Nguyễn Siêu.

Bà Thúy xúc động tri ân cha mẹ, những người truyền cảm hứng đầu tiên, cùng Nhà giáo Nhân dân - Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh, người dìu dắt bà trên con đường quản lý giáo dục hơn 10 năm qua. Từng là giáo viên Ngữ văn và cũng là một trong 132 học sinh đầu tiên của trường, bà bày tỏ niềm tự hào khi được góp sức đưa Nguyễn Siêu phát triển, từng bước vươn tầm quốc tế.

Bà nhấn mạnh: “Nếu không có 132 học sinh đầu tiên ấy thì sẽ không có một Nguyễn Siêu hôm nay”.

Khép lại diễn văn, bà Nguyễn Thị Minh Thúy bày tỏ sự tri ân tới các cấp lãnh đạo, những người sáng lập, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh và các thế hệ học sinh đã đồng hành, góp sức xây dựng Nguyễn Siêu trong suốt 35 năm qua.

Bước sang chặng đường mới, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số, ứng dụng hiệu quả công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm khơi mở tư duy tự chủ cho học sinh.

Đồng thời, trường đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới khẳng định vị thế của một ngôi trường song ngữ Việt Nam trên bản đồ giáo dục thế giới.