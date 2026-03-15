VN-Index có thể tiếp tục giảm, nhà đầu tư nên làm gì?

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, chỉ số VN-Index hiện đang đứng ở ngưỡng 1.696,24 điểm; HNX-Index giảm 2,01 điểm xuống 245,84 điểm. Tính chung cả tuần từ 9 - 13/3, VN-Index giảm 71,6 điểm; HNX-Index cũng giảm 7,8 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi mở đầu bằng một phiên giảm mạnh và kết thúc tuần trong trạng thái rung lắc, phân hóa. Ngay trong phiên đầu tuần 9/3, VN-Index đã “bốc hơi” hơn 115 điểm - mức giảm kỷ lục, rơi về vùng 1.650 điểm. Áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng khiến phần lớn cổ phiếu giảm sàn.

Nhận định về chứng khoán tuấn tới, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang suy giảm dưới vùng kháng cự quanh 1.740 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026. Vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường hiện nằm quanh 1.630 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 12/2025.

Theo SHS, ở vùng giá hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 389 tỷ USD, tương ứng khoảng 76% GDP năm 2025. Mức định giá này được đánh giá là tương đối hợp lý nhưng chưa thực sự hấp dẫn để thu hút dòng tiền mạnh quay trở lại.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, còn khá sớm để khẳng định nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Có thể thấy sự hồi phục trong tuần diễn ra khi giá dầu hạ nhiệt trở lại, hàm ý diễn biến thị trường đang khá nhạy cảm với tình hình căng thẳng địa chính trị và biến động của giá hàng hóa, hơn là xuất phát từ sự cải thiện rõ ràng của cung – cầu nội tại hay cấu trúc xu hướng giá.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc VN-Index chưa thực sự kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng, nên dư địa biến động vẫn còn nếu tình hình giữa Mỹ - Iran có chuyển biến xấu đi. Các mốc kỹ thuật cần theo dõi nằm tại vùng 1640 và 1580 điểm, nơi thị trường có thể tìm kiếm lực cầu cân bằng rõ ràng hơn nếu áp lực bán quay trở lại mạnh.

Kịch bản phù hợp trong ngắn hạn là giai đoạn dao động tích lũy sau cú sụt giảm, thay vì nhanh chóng quay trở lại đà tăng ngay lập tức. Diễn biến của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tình hình địa chính trị và biến động của giá năng lượng, vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường thời gian tới.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang, chuyên gia phân tích tại Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, thị trường đã trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi mở đầu bằng một phiên giảm sâu và kết thúc tuần trong trạng thái giằng co. Cú sốc từ thị trường năng lượng khi giá dầu có thời điểm vọt lên khoảng 120 USD/thùng đã tạo áp lực lớn lên các thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Theo bà Trang, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng đáy thứ hai trước khi hình thành tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn. Mốc 1.650 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần được giữ vững. Trong kịch bản này, chỉ số có thể kiểm định vùng 1.650 - 1.670 điểm với thanh khoản khoảng 30.000 tỷ đồng trước khi bước vào giai đoạn tích lũy và tạo nền cho xu hướng mới.

Trong khi đó, theo phân tích kỹ thuật của Chứng khoán Vietcap, VN-Index vẫn có khả năng tiếp cận vùng 1.745 -1.750 điểm trong trường hợp nhịp hồi phục kỹ thuật được duy trì. Tuy nhiên, rủi ro quay đầu giảm trở lại sau khi chạm vùng này vẫn ở mức cao, với vùng hỗ trợ tiếp theo nằm trong khoảng 1.600 -1.630 điểm do tín hiệu xu hướng giảm đã xuất hiện trên diện rộng ở các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Theo Chứng khoán CSI, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn cân bằng và tái tích lũy trong vùng 1.650-1.750 điểm. Trạng thái giao dịch của thị trường sẽ phụ thuộc phần nào vào diễn biến của xung đột khu vực Trung Đông cũng như tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Nhà đầu tư nên mua cổ phiếu nào?

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, việc nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu sau nhịp giảm vừa qua đúng là khiến mặt bằng định giá và trạng thái kỹ thuật trở nên “dễ chịu” hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các yếu tố rủi ro bên ngoài còn bất định, việc giải ngân mạnh chỉ dựa trên trạng thái giá đã giảm sâu là chưa thực sự phù hợp. Điểm quan trọng ở giai đoạn này là độ ổn định của dòng tiền vẫn chưa rõ ràng và còn khá nhạy cảm với biến động vĩ mô.

Nhà đầu tư nên giữ dòng tiền ổn định.

Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát, kiên nhẫn và chờ tín hiệu xác nhận trước khi muốn gia tăng tỷ trọng. Lịch sử cho thấy trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị phức tạp, thị trường có thể rơi vào trạng thái bi quan hoặc hoảng loạn quá mức, khiến giá cổ phiếu thậm chí bị đẩy xuống thấp hơn đáng kể so với giá trị thực. Do đó, việc kiên nhẫn chờ điểm cân bằng rõ ràng thường an toàn hơn so với việc vội vàng bắt đáy.

"Với cá nhân tôi, trong tuần qua danh mục vẫn được duy trì ở mức tỷ trọng an toàn, chưa có động thái gia tăng mạnh vị thế. Trọng tâm hiện tại vẫn là quản trị rủi ro và theo dõi thêm phản ứng của thị trường trước các diễn biến mới của tình hình địa chính trị và giá năng lượng", bà Liên cho biết.

Các chuyên gia của SHS khuyến nghị, trong bối cảnh thị trường còn rung lắc, nhà đầu tư nên duy trì kỷ luật đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng, đồng thời tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng ổn định.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán VPB chia sẻ, đối với trường phái đầu tư giá trị, nên ưu tiên mua và nắm giữ một số lượng cổ phiếu kiểm soát tốt ở vài nhóm ngành được đánh giá là lợi thế, triển vọng, mức định giá hấp dẫn với tầm nhìn dài.

Đối với giao dịch mua bán trong ngắn hạn, vẫn có cổ phiếu biến động mạnh và tăng giá tốt trong giai đoạn vừa qua như nhóm dầu khí, hóa chất, tiện ích, năng lượng….nhưng vẫn có cổ phiếu đơn lẻ thuộc lĩnh vực tài chính, dịch vụ công nghiệp vẫn là địa chỉ cho hoạt động giao dịch ngắn hạn với lực cầu mua lên tốt với nhiều thông tin hỗ trợ.