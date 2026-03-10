(VTC News) -

Theo một số công ty chứng khoán, sau phiên giảm hơn 6%, chỉ số VN-Index nhiều khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm trong các phiên tới.

Cụ thể, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến cáo nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng vì trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể giảm xuống vùng hỗ trợ tiếp theo, tương đương 1.580 - 1.600 điểm.

Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng đưa ra phân tích: VN-Index giảm mạnh sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.745 điểm, mở ra khả năng lùi về vùng mục tiêu 1.570 điểm. Trong ngắn hạn, chỉ số sẽ lần lượt kiểm định các vùng hỗ trợ 1.630 điểm và 1.580 điểm, tương ứng với các đáy hình thành cuối năm 2025.

Thị trường được kỳ vọng có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật quanh 1.630 điểm trước khi tiếp tục kiểm định vùng 1.570 - 1.580 điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn chi phối mạnh, VN-Index cũng có khả năng giảm thẳng về vùng hỗ trợ sâu hơn mà không xuất hiện nhịp hồi đáng kể.

Vì thế, nhà đầu tư nên cân nhắc ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp đến trung bình, có thể tận dụng các nhịp phục hồi (nếu có) để giảm tỷ trọng hoặc cơ cấu lại danh mục. Đồng thời hạn chế bắt đáy quá sớm, nếu có chỉ nên thăm dò ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Chứng khoán hôm nay có giảm tiếp sau phiên rơi kỷ lục 115 điểm? (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, ảnh hưởng của cuộc chiến Trung Đông kéo giá dầu tăng mạnh từ mức 82 USD lên vượt 100 USD/thùng (tăng hơn 20% chỉ trong 2 phiên giao dịch) đã làm nhà đầu tư hoảng loạn, bán tháo gần như toàn bộ các ngành nghề. Tâm lý này khiến các nỗ lực hồi phục trong phiên đều không thể thành công.

Ngưỡng 1.600 có thể sẽ là cú huých kéo dòng tiền bắt đáy trở lại giúp VN-Index ổn định hơn, tuy nhiên nhà đầu tư cần nên ưu tiên hàng đầu việc quản trị danh mục, hạn chế việc tham gia bắt đáy các cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tiêu cực của giá dầu và lạm phát.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhận định, VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh, chấm dứt nhịp tăng điểm kể từ sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều hướng xuống, cho thấy quán tính giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế dù có thể sẽ có một số nhịp hồi kỹ thuật trong phiên. Trước mắt, chỉ số vẫn đang có xu hướng lùi về vùng hỗ trợ 1.600 điểm đã được thiết lập trong năm 2025.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến cho dòng vốn rút khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán khiến cho thị trường tài chính toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực. Thị trường chứng khoán trong nước cũng chịu ảnh hưởng chung và phần lớn các cổ phiếu giảm điểm mạnh.

Áp lực bán mạnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 1.600 điểm. Tuy nhiên, thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng và hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ này.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục ở giai đoạn này theo hướng duy trì trạng thái tiền mặt cao và đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm các ngưỡng dừng lỗ. Thực hiện cơ cấu danh mục ở các thời điểm thị trường hồi phục trong phiên hoặc thực hiện các hoạt động trading giảm giá vốn cho các vị thế trung-dài hạn ở các thời điểm thị trường xuất hiện hiện tượng bán tháo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC cho rằng trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể giảm xuống vùng 1.580 - 1.600 điểm, do đó nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS nhận định: Với áp lực bảo toàn vốn, áp lực giải chấp tiếp diễn VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.550 điểm - 1.600 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022 và thấp nhất tháng 11/2025. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - YSVN lại khá lạc quan khi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào vùng quá bán và chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

"Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể dừng bán và không nên bán tháo bằng mọi giá, ưu tiên kiểm soát rủi ro trong giai đoạn này bằng cách đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức thấp. Đồng thời, các nhà đầu tư đã đưa tỷ lệ cổ phiếu về mức thấp thì không cần thiết bán ra ở giai đoạn này và chờ xu hướng ngắn hạn tích cực trở lại để bình quân giá”, YSVN nêu.