Vinhomes Green Paradise là hiện thân cho tư duy tiên phong của Vingroup

(VTC News) -

Tiên phong kết nối giao thông điện hóa và phát triển đô thị bền vững

Trong bối cảnh Đông Nam Á đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyên gia kinh tế Josua Pardede cho rằng xe điện hay đô thị xanh, nếu phát triển riêng lẻ, đều khó tạo nên những chuyển biến bền vững trên quy mô lớn. Theo ông, chìa khóa nằm ở khả năng kết nối các giải pháp này thành một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó giao thông xanh song hành với quy hoạch và phát triển đô thị.

“Cách làm của Vingroup - với sự kết hợp giữa VinFast trong lĩnh vực xe điện và Vinhomes trong lĩnh vực phát triển đô thị - là một hình mẫu tiên phong cho tư duy phát triển này”, ông viết trong bài đăng trên báo Suara Merdeka của Indonesia.

Theo ông Josua Pardede, thách thức của chuyển đổi xanh tại Đông Nam Á không chỉ là phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường, mà còn ở khả năng đưa những giải pháp ấy đến gần hơn với số đông người dân. Khả năng chi trả, hạ tầng, nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh là những yếu tố then chốt quyết định mức độ phổ biến và sức sống lâu dài của các mô hình xanh.

Giao thông xanh là nét đặc trưng tại các khu đô thị Vinhomes.

Từ góc nhìn của chuyên gia này, lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường không phải hai mục tiêu đối lập. Ngược lại, chúng có thể bổ trợ cho nhau khi các khoản đầu tư đem lại giá trị kinh tế bền vững trong dài hạn.

“Cơ hội không chỉ nằm ở việc mang đến những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, mà còn là khả năng biến chúng thành lựa chọn thiết thực trong đời sống hằng ngày”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo ông, điểm đáng chú ý trong cách làm của Vingroup là tư duy kết nối. Tư duy này được triển khai xuyên suốt từ phương tiện giao thông đến không gian đô thị, tạo nền tảng để các giá trị xanh lan tỏa rộng hơn và sâu hơn trong đời sống.

Nếu VinFast thúc đẩy điện hóa phương tiện, các khu đô thị của Vinhomes mở rộng cách tiếp cận sang quy hoạch và môi trường sống. Trong đó, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM, có quy mô 2.870ha, tiếp giáp Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thu hút sự quan tâm của chuyên gia Indonesia.

Theo ông, lợi thế về vị trí đã mở ra cơ hội kết hợp quy hoạch đô thị với giao thông và quản lý môi trường ngay từ những bước đầu, tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên.

Ứng viên sáng giá cho “7 kỳ quan đô thị tương lai”

Những tiêu chí ông Josua Pardede đề cập cũng phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy phát triển đô thị trên thế giới, từ mở rộng quy mô sang kiến tạo những không gian sống có khả năng giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây cũng là trọng tâm của bài phân tích vừa được đăng trên chuyên trang bất động sản Ấn Độ Infrainsiders. Theo tác giả, khi các quốc gia đưa đô thị vào trung tâm chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, những tiêu chuẩn dành cho một đô thị hiện đại cũng được nâng lên.

“Các khu đô thị mới phải tích hợp các yếu tố giảm phát thải, năng lượng sạch, giao thông xanh, khả năng chống chịu và chất lượng sống ngay từ khâu quy hoạch ban đầu”, Infrainsiders viết.

Ngân hàng Thế giới ước tính các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cần đầu tư từ 256 đến 821 tỷ USD mỗi năm đến năm 2050 để phát triển các đô thị phát thải thấp, có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Riêng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương cần khoảng 130 đến 382 tỷ USD mỗi năm.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được phát triển theo mô hình thành phố xanh - thông minh.

Trong bối cảnh đó, Infrainsiders đánh giá Vinhomes Green Paradise là dự án đáng chú ý khi đưa các chỉ số thành phố thông minh vào ngay từ giai đoạn đầu quy hoạch và phát triển. Tháng 8 vừa qua, Hội đồng Dữ liệu Thành phố Thế giới (WCCD) đã trao cho dự án chứng nhận thành phố thông minh ISO 37122 tùy chỉnh, minh chứng cho cam kết và hành động thực chất của Vingroup.

Theo phân tích của Infrainsiders, quy hoạch Vinhomes Green Paradise được định hướng dựa trên sự tôn trọng địa hình tự nhiên và khả năng đáp ứng của môi trường, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn hệ sinh thái bản địa.

Cách làm này cho thấy đô thị xanh không đơn thuần là việc gia tăng diện tích cây xanh hay kiến tạo cảnh quan, mà phải bắt đầu từ tư duy quy hoạch tổng thể, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp và kiểm soát tác động đến môi trường ngay trong quá trình phát triển.

Định hướng ấy còn được thể hiện trong các quyết định về kỹ thuật. Dự án sử dụng công nghệ K-DPM tiên tiến của Nhật Bản để xử lý nền đất yếu trên toàn bộ khu vực nền móng. Chi phí xử lý nền bằng công nghệ này cao gấp 5-10 lần phương pháp bơm cát truyền thống.

Đổi lại, giải pháp giúp giảm đáng kể lượng bùn cần vận chuyển, hạn chế nhu cầu khai thác cát tự nhiên và giảm nguy cơ ô nhiễm trong quá trình san lấp.

Cuối năm ngoái, Vinhomes Green Paradise đã vượt qua hơn 90 hồ sơ từ nhiều quốc gia để trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 kỳ quan đô thị tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Trước đó, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã được New7Wonders vinh danh là một trong “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”.

“Vịnh Hạ Long đã tự định vị mình trong một chiến dịch toàn cầu. Tôi tin Vinhomes Green Paradise có thể làm được điều tương tự nhưng ở cấp độ lớn hơn, cạnh tranh trực tiếp với những đô thị biểu tượng trên toàn thế giới”, ông Jean Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders kiêm Chủ tịch chiến dịch, chia sẻ trong chuyến đi tới Việt Nam để trao chứng nhận cho Vinhomes Green Paradise.

Từ góc nhìn của chuyên gia Josua Pardede đến đánh giá của Infrainsiders và New7Wonders, điểm chung là cách tiếp cận khác biệt về phát triển xanh của Vingroup. Nếu VinFast góp phần thúc đẩy giao thông điện hóa, thì Vinhomes Green Paradise là không gian để phát huy sức mạnh của một hệ sinh thái xanh toàn diện từ hạ tầng, công nghệ, năng lượng, giao thông đến bảo tồn, bồi đắp giá trị cho thiên nhiên.

(Theo Suara Merdeka, Infrainsiders)