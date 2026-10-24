Bảo vệ hạ tầng năng lượng số hóa phục vụ mục tiêu chuyển đổi xanh bền vững

(VTC News) -

Trong xu thế số hóa gắn liền với phát triển bền vững, mạng lưới năng lượng ngày càng phụ thuộc sâu vào các luồng dữ liệu thời gian thực và công nghệ điều khiển tự động.

Tại Hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05) thuộc Bộ Công an diễn ra tại Hà Nội mới đây, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05, nhấn mạnh hạ tầng năng lượng là mục tiêu chiến lược trong các cuộc xung đột địa chính trị và an ninh phi truyền thống.

Theo lãnh đạo A05, bất kỳ sự cố gián đoạn nào trên hệ thống năng lượng cũng có thể gây tê liệt dây chuyền đối với các ngành kinh tế then chốt, hệ thống giao thông và mạng lưới thông tin liên lạc.

Do đó, ông khuyến cáo các đơn vị vận hành cần ưu tiên bảo vệ đồng bộ cả hệ thống công nghệ thông tin (IT) lẫn hệ thống công nghệ vận hành công nghiệp (OT) ngay từ khâu thiết kế đến vận hành thực tế.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng chia sẻ tại sự kiện.

Đồng quan điểm, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chỉ rõ an ninh mạng đã trở thành một thành tố hữu cơ của an ninh năng lượng.

Các doanh nghiệp cần chuyển đổi căn bản tư duy từ phòng thủ thụ động sang chủ động quản trị rủi ro, kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức công nghệ chuyên trách để bảo đảm tính liên tục của nguồn điện và nhiên liệu.

Bên cạnh đó, lộ trình chuyển dịch xanh đòi hỏi tính ổn định cao của các nguồn năng lượng chuyển tiếp nhằm thay thế dần nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Tại diễn đàn, ông Hồ Diên Vượng, đại diện đơn vị phát triển hạ tầng LNG của PV GAS, đã chia sẻ giải pháp đa dạng hóa nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng nhằm ứng phó với các biến động địa chính trị toàn cầu.

Việc mở rộng hạ tầng tiếp nhận và phân phối LNG không chỉ cung ứng nguồn nhiên liệu phát thải thấp cho các nhà máy điện và khu công nghiệp mà còn đòi hỏi hệ thống giám sát kho cảng, đường ống phải đạt chuẩn an toàn thông tin tối đa.

Ngoài giải pháp hạ tầng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị phát thải và tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện năng mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp sản xuất xanh.

Dữ liệu vận hành được bảo mật giúp quá trình kiểm kê phát thải khí nhà kính diễn ra minh bạch, hạn chế thất thoát năng lượng. Với thông điệp dữ liệu tin cậy, vận hành an toàn và nguồn cung liên tục, hội thảo khẳng định một hệ thống mạng kiên cố chính là bệ đỡ vững chắc cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam.