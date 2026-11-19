(VTC News) -

El Nino năm 2026 được dự báo là một trong những đợt mạnh nhất từng ghi nhận, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến ngành sản xuất cây thông Noel tại Mỹ khi mùa Giáng sinh đang đến gần. Hiện tượng khí hậu này bắt đầu hình thành từ đầu mùa hè, liên tục mạnh lên trong những tháng gần đây.

Những cây thông tại trang trại cây thông Noel ở Plymouth, New Hampshire, Mỹ, ngày 15/11. (Ảnh: Fox Weather)

Mỗi năm, các trang trại tại Mỹ cung cấp trung bình 25 - 30 triệu cây thông Noel tự nhiên. Để có cây đủ tiêu chuẩn thu hoạch, người trồng phải mất nhiều năm chăm sóc.

Vì vậy, những hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, mưa lớn hay nắng nóng kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, chất lượng cây và sản lượng thu hoạch.

Những mùa Giáng sinh ảnh hưởng bởi siêu El Nino

Các đợt siêu El Nino trong quá khứ cho thấy thời tiết bất thường có thể gây ra nhiều khó khăn cho ngành sản xuất và kinh doanh cây thông Noel.

Giai đoạn 1997 - 1998, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và California của Mỹ trải qua mùa kinh doanh khó khăn khi lượng mưa lớn bất thường làm gián đoạn hoạt động vận chuyển cây thông.

Do cây thông Noel chỉ có thể vận chuyển và phân phối trong khoảng thời gian ngắn trước Giáng sinh, tình trạng mưa lớn khiến việc giao hàng càng bị chậm trễ, gây thêm khó khăn cho các nhà cung cấp.

Trang trại cây thông Noel gần Silvana, Washington, ngập trong nước lũ tháng 12/2023. (Ảnh: Fox Weather)

Đến đợt siêu El Nino 2015 - 2016, còn được gọi là El Nino “Godzilla”, ngành cây thông tại Washington lại đối mặt với những thách thức khác.

Mùa thu năm 2015 ấm bất thường, với một số khu vực ở phía tây Washington ghi nhận rất ít đêm có nhiệt độ xuống dưới 4,4°C. Thời tiết ấm khiến việc thu hoạch cành cây thường xanh, nguyên liệu dùng để làm vòng nguyệt quế, dây trang trí và các sản phẩm phục vụ Giáng sinh, bị trì hoãn.

Bên cạnh đó, điều kiện khô hạn trong mùa hè làm hư hại lá kim, ảnh hưởng đến chất lượng cây và gây thêm khó khăn cho hoạt động thu hoạch.

Hạn hán đe dọa mùa cây thông năm 2026

Bước vào mùa đông năm nay, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tiếp tục trải qua thời tiết ấm và tình trạng hạn hán tại nhiều nơi. Nhiệt độ trong những tháng mùa đông được dự báo cao hơn mức trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa tại phần lớn khu vực có thể duy trì ở mức bình thường.

Ở miền Đông nước Mỹ, tình hình cũng không mấy khả quan. Hạn hán đã kéo dài trong phần lớn mùa hè và một phần mùa thu, trong khi nhiệt độ tại các khu vực Đông Bắc và Đông Nam cao hơn mức trung bình.

Sự kết hợp giữa hạn hán và nhiệt độ cao có thể khiến cây thông sinh trưởng kém, không đạt được chiều cao, kích thước và chất lượng cần thiết để thu hoạch phục vụ Giáng sinh năm 2026.

Những cây thông được thu hoạch sớm tại trang trại Glove Hollow ở New Hampshire, ngày 15/11. (Ảnh: Fox Weather)

Không chỉ ảnh hưởng đến mùa thu hoạch hiện tại, thời tiết bất thường còn có thể tác động đến những cây thông đang được chăm sóc để cung cấp cho thị trường năm sau.

Dự báo cho thấy một số khu vực Đông Bắc Mỹ có thể trải qua mùa đông ẩm ướt hơn bình thường, khiến đất tại các trang trại trồng cây thông phục vụ Giáng sinh 2027 tích tụ quá nhiều nước.

Độ ẩm dư thừa có thể tạo điều kiện cho các bệnh ở rễ phát triển, khiến cây chết trước khi trưởng thành và làm giảm sản lượng trong những mùa thu hoạch tiếp theo.

Tuy nhiên, triển vọng mùa cây thông Noel năm 2027 vẫn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết trong các mùa xuân, hè và thu trước khi hoạt động thu hoạch bắt đầu.