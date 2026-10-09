Biệt thự 'hàng ghế đầu' tại Vinhomes Green Paradise lên ngôi

(VTC News) -

BĐS khan hiếm khi sở hữu vị trí khó thay thế

Trên thế giới, sức hút của những đô thị ven nước gắn liền với các thương hiệu tỷ USD. Điển hình tại Palm Jumeirah (Dubai), theo ghi nhận của Knight Frank trong quý IV/2025, khu vực này dẫn đầu các cộng đồng cư dân Dubai với 28 giao dịch nhà ở trên 10 triệu USD.

Bài học từ Palm Jumeirah cho thấy cảnh quan và tầm nhìn ngoạn mục sẽ trở thành tài sản đắt giá khi kết hợp cùng một vị trí khó thay thế, trải nghiệm sống độc bản và năng lực phục vụ nhu cầu cư trú thực thụ.

Nằm trong hệ quy chiếu ấy, Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM mở ra một cơ hội hiếm có trên bản đồ an cư khi kết hợp không gian sống sinh thái trên quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ với hạ tầng cao tốc kết nối trung tâm thành phố.

Tính độc bản của dự án được bảo chứng bởi địa thế tựa lưng vào 75.000ha rừng ngập mặn Cần Giờ, hướng mặt ra thái Bình Dương, sở hữu Lagoon 800ha nước biển tự nhiên cùng 121km đường bờ biển ôm trọn từng căn biệt thự. Đây cũng là quỹ đất biển sở hữu lâu dài hiếm hoi trong địa giới TP.HCM đủ quy mô để kiến tạo nên một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Biệt thự tại Vinhomes Green Paradise có tầm nhìn hướng biển hồ 800ha và biển Đông phía xa.

Giữa các sản phẩm cùng phân khúc, vị trí cụ thể tạo nên khác biệt đáng kể. Một căn nhà đứng ở “hàng ghế đầu” tiếp xúc trực tiếp mặt nước mở ra đường chân trời khoáng đạt vô cực, hoàn toàn khác biệt với những căn nhà bị che chắn bởi nhiều lớp công trình.

Một ngôi nhà có thể được mở rộng diện tích, nội thất có thể nâng cấp xa hoa, nhưng khoảng cách từ phòng khách ra mép nước và hướng đón gió đại dương là cố định vĩnh viễn. Chính tính bất biến ấy khiến việc lựa chọn từng vị trí “hàng ghế đầu” trở thành yếu tố quyết định giá trị sử dụng lâu dài và sức hấp dẫn của tài sản qua năm tháng.

Hạ tầng tốc độ cao đưa BĐS Cần Giờ thành tài sản lõi trung tâm mở rộng

Một bất động sản ven biển chỉ bộc lộ trọn vẹn giá trị khi việc tiếp cận và sử dụng phù hợp với lịch làm việc và nhịp sinh hoạt thường xuyên của gia chủ. Với Vinhomes Green Paradise, rào cản địa lý trước đây được hóa giải triệt để nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vận tốc thiết kế lên tới 350km/h.

Khi hạ tầng này đi vào vận hành, hành trình giữa ga Bến Thành về siêu đô thị biển chỉ còn khoảng 13 phút - nhanh hơn cả một chặng di chuyển trong nội thành giờ cao điểm. 13 phút kết nối nén chặt khoảng cách, biến biệt thự biển Cần Giờ từ một ngôi nhà thứ 2 phục vụ mục đích nghỉ dưỡng thành lựa chọn an cư dài hạn. Chủ nhân có thể ban ngày làm việc tại trung tâm tài chính và chiều về thư thái dạo biển cùng gia đình.

Hành trình đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ dự kiến khoảng 13 phút, đưa Cần Giờ thành lõi trung tâm mở rộng.

Bên cạnh kết nối siêu tốc, hệ sinh thái tiện ích All-in-One là yếu tố giúp siêu đô thị duy trì nhịp sống lâu dài. Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với 2 triệu m2 văn phòng, dịch vụ thương mại, y tế Vinmec, trường học Vinschool cùng hơn 930 ha cây xanh, mặt nước và hơn 370 công viên tiện ích nội khu.

Khi nơi làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và rèn luyện thể chất được tích hợp trong cùng một đô thị, cư dân có thêm điều kiện sử dụng ngôi nhà thường xuyên, thay vì chỉ đến nghỉ dưỡng theo dịp.

Hệ thống công viên và không gian xanh ven mặt nước góp phần mở rộng trải nghiệm sống ngoài khuôn viên biệt thự.

Biệt thự biển sẽ nối dài kỷ lục của BĐS ven sông tại TP.HCM

Sức hút của bất động sản mặt nước tại TP.HCM vốn không phải câu chuyện mới, mà đã được kiểm chứng rõ nét qua phân khúc căn hộ ven sông Sài Gòn. Tại các khu vực trung tâm như Ba Son hay bán đảo Thủ Thiêm, thị trường đã thiết lập mặt bằng giá kỷ lục lên tới 500 - 650 triệu đồng/m2.

Mức giá này là bằng chứng cho thấy thị trường luôn sẵn sàng trả một khoản thặng dư rất lớn cho khoảng thở tự nhiên, tầm nhìn không bị che chắn và quỹ đất hướng thủy ngày càng cạn kiệt.

Khi Cần Giờ chuyển mình thành cực phát triển mới của TP.HCM, BĐS ven biển có lợi thế hơn hẳn nhờ không gian mặt nước rộng, đường chân trời mở và hệ sinh thái rừng ngập mặn liền kề.

Tại Vinhomes Green Paradise, lợi thế cảnh quan được đặt trong quy hoạch một siêu đô thị tích hợp, kết hợp an cư, thương mại dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng. Khi đường sắt tốc độ cao kéo biển về sát trung tâm trong 13 phút di chuyển, định kiến xa xôi sẽ bị xóa bỏ, đặt tài sản ven biển vào đúng vị thế đỉnh tháp giá trị của một siêu đô thị biển quốc tế.

Một căn biệt thự nhìn sang nhà hàng xóm có thể xây thêm dễ dàng tại bất cứ đâu, nhưng quỹ đất biển liền kề trung tâm thành phố cùng những vị trí “hàng ghế đầu” thì không thể nhân bản. Đó chính là lý do những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đang chủ động nắm giữ những căn biệt thự biển vị trí đẹp nhất tại Cần Giờ ngay từ hôm nay.