VinFast EC Van: 'Cần câu cơm' của giới kinh doanh vận tải

(VTC News) -

Công năng tối ưu cho vận tải nội đô

Điểm thuyết phục nhất của EC Van đối với giới tài xế chính là sự linh hoạt trong môi trường đô thị, nơi những con hẻm nhỏ hay đường phố đông đúc luôn là nỗi ám ảnh.

Sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài khoảng 3,7 m, EC Van dễ dàng luồn lách vào những ngõ ngách mà các dòng xe tải lớn phải “bó tay”. Tuy nhiên, sự nhỏ gọn bên ngoài không đồng nghĩa với chật chội bên trong.

“Thùng xe rất rộng, khoảng 2.600 lít, tha hồ cho anh em chứa đồ. Tôi đã thử xếp các thùng kích thước 40 x 40cm thì xe đựng được khoảng 27 thùng mà vẫn còn thoải mái”, reviewer Dương Dê nhận xét sau khi trải nghiệm thực tế.

Với tải trọng cho phép khoảng 600-650 kg, EC Van đáp ứng hoàn hảo nhu cầu chở hàng tiêu dùng, thực phẩm hay bưu kiện. Để đảm bảo khả năng chịu tải này, VinFast đã trang bị hệ thống treo sau sử dụng nhíp lá chắc chắn.

“Đòn xe dài nên đi sướng hơn, không bị tròng trành, cảm giác xe vững chãi nhờ hệ thống nhíp. Động cơ mạnh mẽ giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi chở nặng”, chuyên gia Tùng Anh (kênh Trắng Auto) nhận định về khả năng vận hành của EC Van.

Tính thực dụng trong phố của EC Van được thể hiện trong hoạt động vận chuyển hằng ngày và những người chủ cửa hàng, các tiểu thương hiểu rõ điều này nhất. Anh Huỳnh Thanh Tùng (38 tuổi, TP.HCM) - một người chuyên bán trái cây lưu động và giao hàng tạp hóa tại khu vực Gò Vấp cho biết.

Khi chạy EC Van, trải nghiệm lái xe mỗi ngày của anh trong phố được cải thiện đáng kể. Xe chạy tự động, có cần số điện tử phía sau vô lăng giúp anh vận hành xe nhàn nhã hơn. Điều hòa mát lạnh và các trang bị giải trí trên xe cũng đủ dùng, giúp anh giải trí trong những giờ vận chuyển hàng mệt mỏi.

“Vua tiết kiệm” của giới tiểu thương và tài xế dịch vụ vận tải

Với anh Tùng, nhờ quyền lợi sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-Green từ nay đến tháng 6/2027, anh tiết kiệm thêm được gần 4 triệu. Chi phí bảo dưỡng cũng thấp do không phải lo thay dầu, lọc gió. “Với dân chạy hàng như tôi, tiết kiệm được đồng nào là lãi đồng ấy”, anh Tùng bộc bạch.

Bên cạnh mức chi phí vận hành được tối ưu, mức giá và chi phí sở hữu của EC Van cũng đang vô cùng hấp dẫn và dễ tiếp cận với các hộ kinh doanh. EC Van hiện có giá niêm yết 285 triệu đồng và đang được ưu đãi 6% theo chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, chủ xe còn được hưởng chính sách ưu đãi trả góp 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cũng giúp người mua tiết kiệm ngay hàng chục triệu đồng chi phí lăn bánh. Các chuyên gia và đại diện các đại lý cho rằng, mức giá hiện nay của xe nằm trong tầm tay của phần lớn hộ kinh doanh cá thể.

“Đây đúng nghĩa là một chiếc xe cơm áo gạo tiền. Với số tiền đầu tư ban đầu từ hơn 260 triệu đồng, chiếc xe này giúp doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ kinh doanh nhanh chóng thu hồi vốn”, anh Dương (kênh DUONG Mx) nhận định.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thước linh hoạt, khả năng chuyên chở ấn tượng và chi phí vận hành tối ưu là chìa khóa giúp VinFast EC Van trở thành người bạn đồng hành tin cậy nhất cho giới vận tải đô thị.