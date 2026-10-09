Vinataba bổ nhiệm hai lãnh đạo mới

(VTC News) -

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên và ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Theo các quyết định được công bố tại buổi lễ, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 7/10/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Sơn làm Thành viên Hội đồng thành viên Vinataba. Trong khi đó, Quyết định số 545/QĐ-TLVN ngày 25/9/2026 của Tổng công ty bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Sơn.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Tuấn Sơn là Trưởng ban Quản trị rủi ro, còn ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức Chánh Văn phòng Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba, chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm và đánh giá cao quá trình đào tạo, kinh nghiệm thực tiễn của các nhân sự.

Ông Nghĩa kỳ vọng hai lãnh đạo mới phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động và nhiệt huyết, góp phần nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Tổng công ty.

Theo lãnh đạo Vinataba, từ năm 2027, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá tăng theo lộ trình hằng năm, trong khi Tổng công ty vẫn phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định cho ông Hoàng Anh Tuấn

Bối cảnh này đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Sơn cho biết sẽ tiếp tục học hỏi, lắng nghe, giữ tinh thần khách quan, thẳng thắn và trách nhiệm trong công việc; đặt lợi ích chung của Tổng công ty lên hàng đầu, phối hợp với tập thể lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo Vinataba và đại diện các đơn vị thành viên.

Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn xác định sẽ chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc trên cương vị mới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu và kinh doanh nguyên liệu được phân công phụ trách.

Việc kiện toàn Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc được Vinataba kỳ vọng góp phần tăng cường nguồn lực quản lý, nâng cao năng lực điều hành, giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh và thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.