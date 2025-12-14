Vinataba hướng tới năm 2026: Thi đua gắn với phát triển bền vững

(VTC News) -

Năm 2025 được xem là một năm nhiều nỗ lực và dấu ấn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) trong việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Không chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu thi đua mang tính phong trào, Vinataba đã cụ thể hóa bằng những câu chuyện đời thường, sinh động, gắn chặt với từng công đoạn sản xuất, quản lý và kinh doanh. Từ tháng 1 đến tháng 12/2025, phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy người lao động đổi mới tư duy, nâng cao tay nghề, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Vinataba xác định phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là động lực trọng tâm, gắn với CĐS, sản xuất xanh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ngay từ tháng 1/2025, khi kế hoạch sản xuất – kinh doanh của năm mới được triển khai, Vinataba đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả – An toàn”. Tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân vận hành máy cuốn điếu, là một trong những gương mặt tiêu biểu hưởng ứng sớm phong trào. Xuất phát từ thực tế máy móc thường xuyên phải dừng để điều chỉnh độ chặt của điếu thuốc, anh Dũng đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu, điều chỉnh lại bộ phận cảm biến. Sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực này giúp giảm đáng kể thời gian dừng máy, nâng năng suất chuyền sản xuất thêm gần 8%. “Thi đua khiến tôi luôn tự hỏi: làm thế nào để công việc hôm nay tốt hơn hôm qua”, anh Dũng chia sẻ.

Bước sang tháng 3/2025, phong trào thi đua được gắn với Tháng Công nhân, tập trung vào việc nâng cao tay nghề và ý thức kỷ luật lao động. Tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, chị Trần Thị Kim Anh, tổ trưởng tổ đóng gói, trở thành tấm gương sáng về lao động giỏi. Trong bối cảnh đơn hàng tăng, yêu cầu về chất lượng bao gói ngày càng cao, chị Kim Anh đã chủ động xây dựng quy trình kiểm soát lỗi ngay tại tổ sản xuất, đồng thời trực tiếp hướng dẫn công nhân mới. Nhờ đó, tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm rõ rệt, tổ sản xuất của chị nhiều tháng liền dẫn đầu phong trào thi đua của công ty.

Tháng 5/2025 đánh dấu sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào lao động sáng tạo trong khối kỹ thuật. Tại Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn, nhóm kỹ sư trẻ đã đề xuất sáng kiến cải tiến hệ thống hút bụi tại khu vực chế biến sợi. Trước đây, việc vệ sinh thiết bị mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Sau khi cải tiến, môi trường làm việc được cải thiện rõ rệt, đồng thời giảm chi phí bảo trì thiết bị. Sáng kiến này nhanh chóng được nhân rộng trong toàn nhà máy, trở thành minh chứng cho hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua.

Những tháng hè năm 2025, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, phong trào thi đua tại Vinataba lại mang thêm ý nghĩa chăm lo đời sống người lao động. Tháng 7/2025, hưởng ứng đợt thi đua “Xanh – sạch – an toàn”, anh Lê Hoàng Phúc, cán bộ cơ điện tại Công ty Thuốc lá Đồng Nai, đã đề xuất cải tiến hệ thống làm mát cục bộ tại xưởng sản xuất. Giải pháp không chỉ giúp giảm nhiệt độ trong xưởng, tạo điều kiện làm việc thuận lợi hơn cho công nhân, mà còn góp phần tiết kiệm điện năng. “Thi đua không chỉ để tăng năng suất mà còn để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp”, anh Phúc chia sẻ.

Đến tháng 9/2025, phong trào thi đua bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thành kế hoạch năm. Nhiều đơn vị trong Tổng công ty đăng ký thi đua “90 ngày đêm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu”. Tại Ban Kinh doanh Vinataba, chị Nguyễn Thu Hà, chuyên viên thị trường nội địa, đã cùng tập thể chủ động bám sát hệ thống phân phối, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ phù hợp với từng khu vực. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ trong quý III tăng trưởng ổn định, góp phần quan trọng vào việc giữ vững thị phần của Vinataba.

Những tháng cuối năm 2025, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì với tinh thần bền bỉ và trách nhiệm. Tháng 11 và 12/2025, Vinataba tổ chức tổng kết, đánh giá và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý được ghi nhận, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Nhưng hơn cả những con số, phong trào thi đua đã góp phần hình thành nét đẹp văn hóa lao động tại Vinataba – nơi mỗi người lao động đều ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và niềm tự hào với công việc mình đang làm.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại Tổng công ty Thuốc lá Vinataba trong suốt năm 2025 không chỉ là động lực thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, mà còn là sợi dây gắn kết người lao động với doanh nghiệp. Từ những câu chuyện cụ thể, giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy, Vinataba đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Dây chuyền sản xuất.

Bước sang năm 2026, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) xác định phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục là động lực quan trọng, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh và chiến lược phát triển bền vững của toàn hệ thống. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Vinataba định hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Theo đó, phong trào thi đua năm 2026 sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: nâng cao năng suất – chất lượng, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật và bảo đảm an toàn, môi trường làm việc. Vinataba khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến ngay từ những khâu nhỏ nhất trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, quản lý nguyên liệu và phân phối sản phẩm, coi đây là giải pháp quan trọng để tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Một điểm nhấn trong định hướng phong trào năm 2026 là gắn thi đua với chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị. Các đơn vị thành viên được khuyến khích đăng ký các công trình, phần việc thi đua liên quan đến số hóa quy trình, ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, kho vận và tiêu thụ. Thông qua phong trào thi đua, Vinataba kỳ vọng hình thành đội ngũ lao động có tư duy đổi mới, thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị hiện đại.

Song song với đó, Tổng công ty tiếp tục coi người lao động là trung tâm của phong trào thi đua. Các nội dung thi đua trong năm 2026 sẽ gắn với việc cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, xanh – sạch – đẹp. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng hơn, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Vinataba.

Với định hướng rõ ràng, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất – kinh doanh, xây dựng Vinataba phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.