Đảng bộ Vinataba: Đưa nghị quyết của Đảng từ nhận thức đến hành động

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026, với chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Tham dự Hội thi có ông Vũ Ngọc Quang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính - cùng các lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty, đại diện cấp ủy các đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống .

Đây là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm cụ thể hóa các kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thấu hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Trong quá trình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng – là những “nhịp cầu” nối liền giữa ý Đảng và lòng dân, đồng thời là lực lượng truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến trong toàn hệ thống.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty - phát biểu khai mạc Hội thi.

Điểm nhấn của Hội thi năm nay là cách tiếp cận mới: không dừng lại ở việc truyền đạt nội dung nghị quyết, mà tập trung liên hệ chặt chẽ với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển hóa lý luận thành hành động cụ thể.

Trao Cờ lưu niệm cho các Đảng bộ, chi bộ tham dự Hội thi.

Những cách tiếp cận đa chiều khi nghị quyết được “cụ thể hóa” bằng giải pháp

Điểm nổi bật của Hội thi năm nay không chỉ nằm ở hình thức thể hiện, mà còn ở chiều sâu nội dung khi 8 chuyên đề dự thi đã phản ánh khá toàn diện các trụ cột phát triển của Vinataba trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên đề của Đảng bộ Viện Thuốc lá đặt ra một vấn đề mang tính nền tảng: xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm và hiệu quả. Không dừng lại ở định hướng, bài thi đi sâu vào những “điểm nghẽn” thực tiễn như tỷ lệ thương mại hóa sản phẩm còn thấp, cơ chế khuyến khích chưa đủ mạnh, từ đó đề xuất chuỗi giải pháp đồng bộ từ thể chế, nhân lực đến kết nối thị trường. Cách tiếp cận này cho thấy tư duy chuyển từ “nghiên cứu” sang “tạo giá trị”.

Trong khi đó, nhóm chuyên đề đến từ Công ty Thuốc lá Thăng Long lại thể hiện rõ nét tinh thần chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Nếu một bài thi tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát chất lượng sản phẩm – nhằm giảm phụ thuộc vào phương pháp thủ công, nâng cao độ chính xác và ổn định – thì một bài khác lại làm rõ vai trò của tuyên truyền viên trong thời đại số, không chỉ “nói đúng” mà phải “làm trúng”, biến nghị quyết thành hành động cụ thể và kết quả đo lường được.

Giải Nhất được trao cho ông Hồ Anh Tùng – Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Ở góc độ quản trị thị trường và điều hành doanh nghiệp, chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác thị trường đưa ra một cách tiếp cận mang tính hệ thống: từ chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng BI trong quản trị đến sử dụng AI để mô phỏng chính sách và dự báo xu hướng. Chuỗi logic “Dữ liệu – Phân tích – Quyết định” được xác lập rõ ràng, cho thấy bước chuyển từ quản trị theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Một hướng tiếp cận khác, giàu tính chiến lược, được thể hiện qua chuyên đề về vai trò của kinh tế nhà nước và hoạt động xuất khẩu. Từ quan điểm của Đảng về kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bài thi đã liên hệ trực tiếp với thực tiễn hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu của Tổng công ty, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong việc định hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đáng chú ý, các chuyên đề không chỉ dừng ở “kinh tế – kỹ thuật” mà còn mở rộng sang văn hóa và con người – yếu tố ngày càng được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng. Từ quan điểm phát triển văn hóa Việt Nam trong các văn kiện của Đảng, một bài thi đã liên hệ sinh động với thực tiễn Vinataba, nhấn mạnh những giá trị đã được kiểm chứng qua khó khăn, tiêu biểu như tinh thần “còn một máy vẫn chạy, còn một người cũng làm”. Qua đó, văn hóa doanh nghiệp được nhìn nhận không phải là khẩu hiệu, mà là sức mạnh gắn kết và thúc đẩy phát triển.

Song song với đó, tư duy phát triển bền vững cũng được làm rõ qua nhiều chuyên đề, với cách tiếp cận toàn diện trên cả ba trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường. Từ thực tiễn tại doanh nghiệp, các bài thi đã chỉ ra rằng phát triển bền vững không phải là mục tiêu xa vời, mà phải được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, giải pháp và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động.

Ở tầm khái quát hơn, chuyên đề về “thích ứng – đổi mới – phát triển bền vững trong kỷ nguyên số” đã kết nối các yếu tố rời rạc thành một chỉnh thể thống nhất: từ nhận diện bối cảnh, nâng cao năng lực thích ứng, đến thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là hướng đi mà Vinataba đang từng bước hiện thực hóa trong quá trình phát triển.

Điểm chung xuyên suốt của các bài thi là sự chuyển biến rõ nét trong tư duy: từ trình bày nghị quyết sang giải bài toán thực tiễn, từ khái quát định hướng sang đề xuất giải pháp cụ thể, có lộ trình và có khả năng đo lường kết quả. Qua đó, Nghị quyết không còn là “điểm xuất phát”, mà trở thành “đích đến” được kiểm chứng bằng hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của từng đơn vị.

Điểm chung dễ nhận thấy là các bài thi đều vượt ra khỏi khuôn khổ “thuyết trình nghị quyết”, chuyển sang kể câu chuyện thực tiễn, đưa ra giải pháp cụ thể và gắn với kết quả đo lường được. Qua đó, Nghị quyết không còn là nội dung mang tính định hướng chung, mà trở thành “kim chỉ nam” cho hành động trong từng vị trí công việc.

Hội thi không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Thông qua Hội thi, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền đã được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên – lực lượng nòng cốt trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

Khi nghị quyết trở thành “mạch sống” của doanh nghiệp

Trong giai đoạn phát triển mới, Vinataba xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết không còn là nhiệm vụ mang tính hình thức, mà trở thành động lực nội sinh thúc đẩy đổi mới.

Hội thi năm 2026 cho thấy một hướng đi rõ nét: đưa Nghị quyết “đi vào dây chuyền sản xuất”, “đi vào từng vị trí việc làm”, trở thành một phần trong văn hóa quản trị và hành động của mỗi cán bộ, người lao động. Không dừng lại ở một hội thi, điều còn lại chính là sự lan tỏa của tư duy mới. Khi mỗi cán bộ hiểu đúng, làm đúng và chủ động đổi mới, Nghị quyết sẽ không còn nằm trên giấy, mà trở thành sức bật thực sự cho doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững.