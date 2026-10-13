Dấu ấn Chủ tịch Sunshine Group tại Cúp Thánh Gióng 2026

(VTC News) -

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” là giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Từ hàng trăm hồ sơ do các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp giới thiệu, chương trình lựa chọn tôn vinh những nhà lãnh đạo có dấu ấn đặc biệt nổi bật về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh vai trò của doanh nhân trong việc chuyển hóa những cơ hội từ thể chế, khoa học - công nghệ và hội nhập thành kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và giá trị mới cho đất nước.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao chất lượng nền kinh tế.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine vinh dự được xướng tên trong Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng 2026 và đón nhận danh hiệu do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao tặng.

Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng 2026 do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao tặng.

Kiến tạo giá trị thực, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Dấu mốc này diễn ra đúng dịp Sunshine Group tròn 10 năm thành lập, sau một thập kỷ phát triển gắn với chiến lược M&A, tái cấu trúc và hồi sinh những dự án quy mô lớn, từng bước chuyển hóa các nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả thành những giá trị thực cho thị trường và nền kinh tế.

Khi một dự án được khơi thông, vốn và đất đai được đưa vào sử dụng hiệu quả hơn, các hoạt động xây dựng, dịch vụ, việc làm và phát triển hạ tầng đô thị có thêm động lực. Tái cấu trúc tài sản vì vậy cũng góp phần giải quyết những điểm nghẽn của thị trường, đưa nguồn lực trở lại chuỗi giá trị kinh tế.

Năm 2026, Sunshine Group được ghi nhận đứng thứ hai trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNTAX. Với một tập đoàn mới tròn một thập kỷ phát triển, kết quả này phản ánh quy mô hoạt động và năng lực chuyển hóa nguồn lực kinh doanh thành những đóng góp thực chất cho ngân sách quốc gia.

Năm 2026, Sunshine Group được ghi nhận đứng thứ hai trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: NobleX West Lake Ha Noi)

Sunshine 2.0: Kiến tạo hạ tầng cho nền kinh tế số

Trên nền tảng năng lực tích lũy trong một thập kỷ, ông Đỗ Anh Tuấn đang dẫn dắt Sunshine Group bước vào giai đoạn phát triển mới với chiến lược Sunshine 2.0, mở rộng từ kiến tạo đô thị sang phát triển các đại đô thị công nghệ, đô thị đa mục tiêu và hạ tầng chiến lược cho nền kinh tế số.

Tại Hà Nội, Sunshine tham gia phát triển Khu đô thị đa mục tiêu Handico Sunshine New Hanoi (tên pháp lý: Bắc Thăng Long Urban City) quy mô gần 500ha, hướng tới mô hình đô thị tích hợp hạ tầng đồng bộ, không gian sống, dịch vụ và các chức năng phát triển kinh tế mới, góp phần tái thiết Hà Nội mới trong định hướng đô thị đa cực, đa trung tâm.

Khu đô thị đa mục tiêu Handico Sunshine New Hanoi sẽ góp phần tái tạo một “Hà Nội mới” tại phía Bắc Thủ đô.

Tại khu vực phía Nam, Tập đoàn đang xúc tiến hệ sinh thái đô thị công nghệ quy mô lớn, gắn với định hướng phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), AI Data Center, hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán AI, trong đó có dự án AI Data Center quy mô hàng đầu tại Việt Nam hướng tới công suất hàng trăm megawatt, và trung tâm R&D tổng vốn 4 tỷ USD.

Sunshine Group nghiên cứu phát triển hạ tầng AI Data Center quy mô lớn, hướng tới công suất hàng trăm megawatt, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác công nghệ và kỹ thuật quốc tế.

Bước chuyển này hướng tới kết nối không gian sống, làm việc và sáng tạo với hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán AI, các trung tâm R&D và nền tảng dịch vụ số. Các đô thị được kỳ vọng trở thành môi trường thu hút nhân tài, doanh nghiệp công nghệ và dòng vốn, tạo điều kiện để nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đi vào sản xuất, kinh doanh.

Từ khơi thông nguồn lực hiện hữu đến đầu tư cho những động lực tăng trưởng mới, chiến lược phát triển của Sunshine phản ánh định hướng chuyển dịch từ khai thác giá trị tài sản sang kiến tạo những nền tảng phát triển dài hạn, kết nối đô thị, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng 2026 vì thế không chỉ ghi nhận hành trình một thập kỷ của doanh nhân Đỗ Anh Tuấn cùng Sunshine Group, mà còn đánh dấu bước chuyển trong tầm nhìn phát triển: từ kiến tạo những công trình, đô thị có giá trị thực đến tham gia xây dựng những hạ tầng tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế Việt Nam.