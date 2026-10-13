Hải Phòng: Không để thủ tục hành chính làm lỡ cơ hội đầu tư của doanh nghiệp

(VTC News) -

Tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp thành phố Hải Phòng sáng 13/10, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý, điều hành vẫn còn những hạn chế, khiến một số khó khăn của doanh nghiệp chưa được tháo gỡ kịp thời.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, những vướng mắc về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường chưa được tháo gỡ kịp thời, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Những khó khăn này cũng được ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng, phản ánh tại hội nghị. Theo ông Thắng, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ lãi vay, chi phí đất đai, đơn hàng và sức mua yếu, trong khi thủ tục còn kéo dài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong cạnh tranh, đổi mới công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Thắng cho rằng trong khi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và nhóm sản xuất phục vụ xuất khẩu có tốc độ phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước vẫn gặp khó khăn về chi phí đầu vào, năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, cho biết, các kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề như thuế, mặt bằng sản xuất, vốn tín dụng, lao động, thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, TP Hải Phòng đang triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất lớn; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khuyến khích phát triển nhà xưởng cho thuê có quy mô linh hoạt.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, thành phố dự kiến tăng cường hướng dẫn qua sổ tay điện tử, mã QR, tài liệu trực tuyến và video ngắn. Sở Tài chính cũng đã ban hành quy trình hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; đồng thời phối hợp xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, một số kiến nghị vẫn cần tiếp tục nghiên cứu hoặc đề xuất cơ quan Trung ương xem xét. Vì vậy, việc phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp vẫn là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Trước những vấn đề doanh nghiệp phản ánh, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

“Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ là một phần nguồn lực được giải phóng, mỗi thủ tục được rút ngắn là một phần chi phí xã hội được tiết giảm, mỗi bất cập được sửa đổi từ chính quyền là bước củng cố niềm tin và mở rộng dư địa phát triển”, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một đầu mối xúc tiến đầu tư có đủ chức năng, thẩm quyền hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình triển khai dự án, từ khảo sát môi trường đầu tư đến giải quyết thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Ngay sau hội nghị, Sở Tài chính được đề nghị chủ trì tổng hợp, phân loại kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu giải quyết dứt điểm, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Thành phố đồng thời khẩn trương nghiên cứu Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027-2030, tầm nhìn 2035”, hướng tới cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp TP Hải Phòng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hải Phòng đặt mục tiêu có 87.000 doanh nghiệp vào năm 2030

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Hải Phòng hiện có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng.

Các khu vực kinh tế đóng góp trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động và đóng góp gần 36% tổng thu ngân sách thành phố, không tính tiền sử dụng đất.

Dù vậy, doanh nghiệp Hải Phòng vẫn còn hạn chế về quy mô, năng lực quản trị, công nghệ và sức cạnh tranh. Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI chưa chặt chẽ, chưa hình thành các chuỗi cung ứng bền vững; thành phố cũng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, phát triển 87.000 doanh nghiệp và có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp FDI cần tăng cường kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng linh kiện, dịch vụ và sản phẩm phụ trợ.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ”.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền phải được chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ, trong khi doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, vươn lên. Ông đề nghị các cấp, ngành thực sự đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch.