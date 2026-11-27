(VTC News) -

Tại APEC 2027, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác nâng cao năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế thành viên với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đưa ra tại cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Họp báo quốc tế về năm APEC 2027.

Thông tin về quá trình xây dựng chương trình nghị sự APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, APEC có 21 nền kinh tế thành viên với trình độ phát triển, mối quan tâm và ưu tiên khác nhau. Do đó, việc tham vấn để tìm ra điểm chung về lợi ích và quan tâm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chủ đề và các ưu tiên. Thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham vấn các thành viên và chủ đề cùng ba ưu tiên được đưa ra đã nhận được sự đồng thuận cao.

Thứ nhất là cùng hướng tới một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của APEC từ khi thành lập năm 1989 và là một trong những mục tiêu lớn của Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Điểm chung thứ hai được thể hiện qua các ưu tiên, trong đó có nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh những giới hạn phát triển trước đây đang giảm dần dư địa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tạo cơ hội để các nền kinh tế APEC bứt phá thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình nghị sự cũng liên quan đến nhiều lĩnh vực như hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp và đem lại giá trị thực cho người dân.

Về các sáng kiến của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, các hoạt động sẽ được triển khai gắn với chủ đề và những nội dung hợp tác chung. Trong đó, Việt Nam sẽ lồng ghép nội dung nâng cao tính tự cường và năng động kinh tế vào các tiểu ban công tác, tập trung vào khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Một nội dung được chú trọng khác là tăng cường tương tác giữa các nền kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp, thông qua hợp tác với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC).

Đối với việc tận dụng APEC CEO Summit để kết nối đầu tư, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trong khoảng 200 hoạt động của APEC 2027, Việt Nam sẽ lồng ghép sâu rộng các nội dung hợp tác.

Bên cạnh APEC CEO Summit và các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo APEC với ABAC, Hội nghị Thượng đỉnh về Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo sẽ là dịp để doanh nghiệp, startup Việt Nam giao lưu, kết nối trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu khu vực.