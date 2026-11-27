(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.

Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko

Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cấp cao nhất. Tháng 5/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai bên bao gồm: Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, Ủy ban hợp tác về khoa học và công nghệ, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao…

Hai bên hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế khác. Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016 - 2018, Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2021 và 2023 - 2027, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2025…

Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô-tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất...

Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật có Chủ tịch Phân ban phía Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Phân ban phía Belarus là Phó Thủ tướng. Khóa họp 16 được tổ chức tại Hà Nội tháng 4/2025.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (gồm Nga, Belarus, Ca-dắc-xtan, Ác-mê-nia, Cư-rơ-gư-xtan) được ký tháng 5/2015 và có hiệu lực từ tháng 10/2016.

Hiện nay, Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 816 nghìn USD.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong ứng phó dịch bệnh. Trong giai đoạn đầu, phía Việt Nam đã tặng Belarus khẩu trang y tế. Tháng 12/2021, Việt Nam và Belarus cũng trao tặng lẫn nhau trang thiết bị và vật tư y tế. Hai nước công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Hiện nay, tại Belarus, có 3 lưu học sinh Việt Nam học tập theo diện hiệp định.

Hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước được duy trì và phát triển, các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã được triển khai và có kết quả tốt. Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Belarus về hợp tác khoa học và kỹ thuật đã tiến hành 12 khóa họp (Khóa họp 12 diễn ra tháng 7/2026 tại Minsk).

Hai bên đã tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam (2014, 2017, 2023) và Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus (2015, 2018). Tháng 6/2026, lần đầu tiên, Những ngày Phim Belarus tại Hà Nội được tổ chức. Thời gian gần đây, lượng khách Belarus đến Việt Nam tăng nhanh, năm 2024 có khoảng 15.000 lượt người, năm 2025 đạt gần 20.000 lượt du khách. Hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục duy trì.

Cộng đồng Việt Nam ở Belarus hiện có khoảng 600 người (bao gồm người Việt định cư, làm ăn sinh sống tại đây, sinh viên, lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng), đã thành lập Hội người Việt Nam tại Belarus. Tháng 12/2006, Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô cho phép những công dân Việt Nam đã lao động, học tập tại Belarus trước năm 1992 được định cư hợp pháp, lâu dài ở Belarus.