(VTC News) -

Ngày 25/11, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết những ngày này, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, không khí thi công tại các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 diễn ra khẩn trương. Từ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đến các tuyến giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật, hàng nghìn cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động đang tập trung làm việc, góp phần từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị đảo Ngọc.

Quản lý cư trú chặt chẽ khi đảo ngọc có hàng chục nghìn công nhân

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, bảo đảm an toàn cho người lao động và các công trình được thực hiện chủ động từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án về đích đúng tiến độ, phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tại cuộc họp trao đổi công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Văn Vũ)

Hiện nay, tại 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 hiện có khoảng 16.000 công nhân, người lao động. Lực lượng lao động đông, thường xuyên biến động, tập trung tại nhiều công trường, khu nhà ở tập thể và cơ sở lưu trú đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công.

Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công; kịp thời nhận diện những nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Tại cuộc họp với các chủ đầu tư và nhà thầu thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi công trường, khu lưu trú; quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động, nhất là việc đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú và quản lý lao động nước ngoài.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa các hành vi trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng; tăng cường bảo vệ vật tư, máy móc, thiết bị; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến lao động, tiền lương, không để phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tập huấn, tuyên truyền PCCC và CNCH cho công nhân, người lao động tại các công trình APEC. (Ảnh: Văn Vũ)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc đẩy mạnh rà soát, quản lý cư trú, nắm chắc số lượng, thông tin nhân thân, địa điểm lưu trú và biến động của người lao động. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, Công an tỉnh triển khai mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý công nhân, người lao động tại các công trình, dự án phục vụ APEC 2027. Thông qua mô hình, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn người lao động chấp hành các quy định về cư trú, nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn của tội phạm, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trật tự, an toàn giao thông cũng được tăng cường. Đáng chú ý, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành kỹ năng chữa cháy, lái xe an toàn cho hơn 200 đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, cán bộ kỹ thuật, công nhân và người lao động tại một số công trình trọng điểm.

Những hoạt động thiết thực trên thể hiện sự chuyển biến từ phòng ngừa thụ động sang chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để những vụ việc nhỏ phát sinh thành vấn đề phức tạp. Không chỉ chú trọng quản lý cư trú và phòng ngừa tội phạm, Công an tỉnh An Giang còn tăng cường lực lượng, triển khai các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trực tiếp tại những công trình, dự án trọng điểm.

Các chốt an ninh trật tự tại dự án trọng điểm

Mới đây, Công an đặc khu Phú Quốc tổ chức ra mắt chốt bảo đảm an ninh, trật tự tại dự án Tái định cư Hàm Ninh. Cùng với đó là mô hình “Chốt bảo đảm an ninh, trật tự Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”, với 30 thành viên là cán bộ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thành lập mô hình “Chốt bảo đảm an ninh, trật tự Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”. (Ảnh: Văn Vũ)

Các chốt có nhiệm vụ duy trì chế độ trực, thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với ban quản lý dự án và đơn vị thi công chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý ban đầu các vụ việc phát sinh; kịp thời báo cáo, tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình APEC 2027 luôn được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai 21 công trình, dự án, rà soát những khó khăn, vướng mắc và các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong quá trình thi công. Qua đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu; gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường ổn định để các dự án triển khai đúng kế hoạch.

Có thể thấy, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hội nghị mà là cả quá trình chuẩn bị công phu, toàn diện ngay từ hôm nay. Trong đó, việc giữ vững an ninh, trật tự tại từng công trường, khu lưu trú, quản lý tốt người lao động, phòng ngừa tội phạm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Các công trường xây dựng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. (Ảnh: Văn Vũ)

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, Công an đặc khu Phú Quốc và các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng Công an đang phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các công trình, dự án trọng điểm.

Giữ bình yên từ những công trường hôm nay chính là góp phần tạo dựng nền tảng an ninh, an toàn vững chắc để Phú Quốc sẵn sàng đón APEC 2027; đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đảo Ngọc trở thành đặc khu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.