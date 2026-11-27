(VTC News) -

Sáng 27/11, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn công tác đến kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đoàn đã kiểm tra các dự án gồm: Khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cùng các công trình chức năng, Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Dự án Đại lộ APEC, Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Tuyến đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973) và Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ông Hồ Văn Mừng (bìa trái) kiểm tra Trung tâm Hội Nghị APEC. (Ảnh: Dung Hoàng)

Qua kiểm tra, các dự án đều đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai bám sát tiến độ đề ra. Để bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và hoàn thành đúng lộ trình phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục; đặc biệt là các hạng mục không gian chức năng bên trong Trung tâm hội nghị như nhà hát, phòng họp, phòng tiếp khách và hệ thống tuyến đường gom kết nối.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo các đơn vị phải tập trung hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/12.

Chủ tịch tỉnh An Giang còn yêu cầu các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc xử lý dứt điểm nơi bãi đổ thải tạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng.

Dự án Nhà biểu diễn đa năng APEC. (Ảnh: Dung Hoàng)

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng hoặc không chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý vi phạm, buộc tháo dỡ công trình trái phép và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.