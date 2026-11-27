(VTC News) -

Hôm 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông xem xét nhiều thông tin và đi đến kết luận CEO Nvidia Jensen Huang không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông Trump cũng đánh giá việc chính quyền của mình can thiệp để giúp vị lãnh đạo doanh nghiệp đang vướng bê bối này trở lại vị trí cũ là “một điều tuyệt vời” đối với thế giới.

“Tôi cho rằng ông ấy hoàn toàn ổn”, ông Trump nói với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cùng CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Khi được AFP hỏi căn cứ nào giúp ông đưa ra nhận định chắc chắn như vậy, trong khi Bộ Tư pháp chưa xác nhận tiến hành cuộc điều tra toàn diện đối với ông Huang, Tổng thống Mỹ cho biết ông dựa vào “những thông tin mà bản thân có và đó là lượng thông tin rất lớn”.

Ông Huang, nhân vật có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), buộc phải từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với nữ giám đốc doanh nghiệp bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Công ty của người này cũng bị cho là có thể hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận dòng chip tiên tiến, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Thông tin ông bất ngờ từ chức cũng khiến cổ phiếu Nvidia sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá cổ phiếu sau đó phục hồi một phần khi hội đồng quản trị đưa ra quyết định gây bất ngờ là khôi phục chức vụ cho ông.

Ông Trump tiết lộ bản thân cùng một số quan chức trong chính quyền âm thầm vận động để ông Huang được trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia. Đây được xem là sự can thiệp hiếm thấy của chính phủ Mỹ vào quá trình ra quyết định của một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới.

“Tôi chỉ nghĩ rằng khi chứng kiến những gì đang xảy ra với công ty và giá cổ phiếu của họ, tôi cho rằng việc ông ấy trở lại là điều tuyệt vời. Vì vậy, tôi thực sự nghĩ mình làm được một việc lớn lao cho đất nước và thậm chí là cho cả thế giới”, Tổng thống Mỹ nói khi đề cập đến nỗ lực ủng hộ ông Huang.

Khi được hỏi liệu đã liên lạc với ông Huang sau khi thông tin về việc phục chức được công bố hay chưa, ông Trump ban đầu trả lời là chưa. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Trump lại kể: “Khi tôi nói chuyện với ông ấy, ông ấy rất vui mừng vì được trở lại. Ông ấy gọi đó là nhiệm kỳ thứ hai của mình”.

Ông Trump cũng dành nhiều lời khen ngợi cho vợ của ông Huang, mô tả bà là người “phi thường”.