(Nguồn: vietnamplus)
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Chiều tối 27/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.
Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11.
Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.
Việt Nam bắt đầu công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 với hơn 200 hoạt động lớn nhỏ, thể hiện quyết tâm nâng tầm đối ngoại đa phương.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jensen Huang không phải là mối đe dọa an ninh và ca ngợi sự can thiệp của chính quyền ông để cứu vãn công việc của vị CEO 63 tuổi.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn mới vào nước này trong những ngày tới.
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