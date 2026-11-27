Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,88 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới. Nhiều dự án của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách.