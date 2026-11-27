Tổng thống Belarus sẽ thăm Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.
Năm APEC 2027: Việt Nam tổ chức hơn 200 hoạt động quan trọng
Việt Nam bắt đầu công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 với hơn 200 hoạt động lớn nhỏ, thể hiện quyết tâm nâng tầm đối ngoại đa phương.
Tổng thống Trump: CEO Nvidia Jensen Huang không phải mối đe dọa an ninh
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jensen Huang không phải là mối đe dọa an ninh và ca ngợi sự can thiệp của chính quyền ông để cứu vãn công việc của vị CEO 63 tuổi.
Tổng thống Zelensky tiếp tục cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn mới vào nước này trong những ngày tới.
Xung đột Iran leo thang, OPEC+ đủ sức hạ nhiệt giá dầu thế giới?
Căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhắm vào ổ lừa đảo ở Đông Nam Á
Hạ viện Mỹ chính thức thông qua dự luật nhằm trấn áp trung tâm lừa đảo có liên hệ với Trung Quốc đang hoạt động trên khắp Đông Nam Á.
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