Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11.

Tổng thống Belarus sẽ thăm Việt Nam Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.

Năm APEC 2027: Việt Nam tổ chức hơn 200 hoạt động quan trọng Việt Nam bắt đầu công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 với hơn 200 hoạt động lớn nhỏ, thể hiện quyết tâm nâng tầm đối ngoại đa phương.

Tổng thống Trump: CEO Nvidia Jensen Huang không phải mối đe dọa an ninh Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jensen Huang không phải là mối đe dọa an ninh và ca ngợi sự can thiệp của chính quyền ông để cứu vãn công việc của vị CEO 63 tuổi.

Tổng thống Zelensky tiếp tục cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn mới vào nước này trong những ngày tới.