(VTC News) -

Sáng 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Họp báo quốc tế về năm APEC 2027 của Việt Nam với sự tham dự của Ban Thư ký APEC, các tiểu ban cùng các phái đoàn ngoại giao đại diện cho các nền kinh tế thành viên.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là một trách nhiệm rất lớn. Việt Nam xác định đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất năm 2027, tiếp nối thành công của việc đăng cai APEC hai lần trước vào năm 2006 và năm 2017.

Năm 2027 cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn APEC, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương, đặc biệt là đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu trong Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam xác định tâm thế, cam kết sẽ là chủ nhà tận tâm, lắng nghe, củng cố đồng thuận, kết nối đối thoại, mở rộng hợp tác cùng có lợi và tạo ra những kết quả có giá trị lâu dài cho các nền kinh tế thành viên.

Theo đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực; tiếp tục đi sâu vào các lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như thúc đẩy những nội dung hợp tác mới, đặc biệt là những mảng hợp tác mới giúp các nền kinh tế thành viên duy trì mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng và sự sáng tạo của mọi thành phần.

Họp báo quốc tế năm APEC 2027.

Các thành viên APEC có vai trò đóng góp vào việc thúc đẩy tương lai tươi sáng và mục tiêu Tầm nhìn APEC 2040, xây dựng một cộng đồng thương mại Châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, thịnh vượng, năng động và góp phần nâng cao đời sống của người dân khu vực. Trên cơ sở kế thừa những thành quả của Năm APEC 2026 cũng như Tầm nhìn APEC 2040, chủ nhà Việt Nam lựa chọn chủ đề cho Năm APEC 2027 là: “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng bao trùm”. Chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên: lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác thúc đẩy những chuyển biến sâu sắc của thời đại nhằm định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Khi Việt Nam công bố chủ đề này thì đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nền kinh tế thành viên.

Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi và nghiên cứu rất kỹ những yêu cầu phát triển của khu vực với sự tham vấn rộng rãi của các thành viên. Việt Nam đề xuất 3 nhóm ưu tiên trọng tâm, đã được hưởng ứng là đúng hướng và đáp ứng mối quan tâm chung: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; Thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, tự cường, năng động; Nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, ưu tiên nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nhanh chóng chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong môi trường phát triển đang có những chuyển biến sâu sắc.

Ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển, từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới, hiện thực hóa Tầm nhìn APEC 2040.

Ưu tiên thứ ba là nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế, chính là tăng cường khả năng ứng phó với các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt cơ hội mới, duy trì sự phát triển bền vững cho người dân.

Ba ưu tiên này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: Trong đó, nâng cao năng suất tạo mô hình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian, chuyển hóa năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi đó tính tự cường, năng động giúp nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới hướng tới nâng cao chất lượng đời sống người dân. Thông qua ba ưu tiên này, Việt Nam với tư cách chủ nhà APEC 2027 mong muốn cùng các thành viên đi vào những nội dung hợp tác cụ thể, mang lại giá trị lâu dài.

Trên cơ sở chủ đề và ba ưu tiên đó, trong Năm APEC 2027, Việt Nam thiết kế khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ, bao gồm các hội nghị cấp Bộ trưởng và các hội nghị quan chức cao cấp (SOM). Các hội nghị Bộ trưởng và đối thoại các cấp liên quan đến các lĩnh vực: thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh lương thực, số, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế, giáo dục, công nghiệp, công nghệ sinh học, văn hóa sáng tạo, y tế, kinh tế số...

Các hoạt động dự kiến tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam, bao gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và An Giang.

Đỉnh cao của Năm APEC 2027 sẽ là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027. Việt Nam mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mà đây sẽ là cơ hội để Việt Nam phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế và bứt phá trở thành một trong những trung tâm kinh tế của khu vực.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đến tháng 7 năm 2025, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 gồm 5 tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các thành viên APEC, các ban thư ký chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính khả thi và khả năng tiếp tục triển khai trong Năm APEC 2027. Việt Nam tập trung mong muốn Năm APEC 2027 đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế của khu vực, đồng thời tạo giá trị lâu dài, kế thừa những tầm nhìn cũng như kết quả đạt được của các nước chủ nhà trước đây.

Năm APEC 2027 là cơ hội rất quan trọng để chúng ta giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với những con người thân thiện, hiếu khách.

Với việc 7 tỉnh, thành dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động, đây là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đa dạng, phong phú và bản sắc.

Gần nhất trong thời gian tới, Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức APEC (ISOM) sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12.