Việt Nam ngoại giao năng lượng, giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 2/4 về các biện pháp của Việt Nam trong việc ổn định nguồn cung nhiên liệu, chuỗi cung ứng xăng dầu cũng như phương hướng ngoại giao kinh tế trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt và chủ động của các cơ quan, ban ngành cũng như công tác ngoại giao năng lượng đang được triển khai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, trước tình hình gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các cơ quan bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đã nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam để giảm thiểu các tác động của cuộc xung đột đến Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình thường xuyên, kịp thời và có nhiều báo cáo đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động bất ngờ và kịp thời ứng phó, và triển khai ngay khi xung đột xảy ra.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình và triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình căng thẳng. Đến nay, tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại địa bàn xung đột đều bám trụ địa bàn, thường xuyên cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, đặc biệt là công tác bảo hộ công dân.

Trong phạm vi chức năng, Bộ Ngoại giao đã chủ động thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình, điều chỉnh chính sách của các nước để kịp thời kiến nghị Chính phủ có các giải pháp ứng phó trong điều hành kinh tế vĩ mô, điều hành về năng lượng.

Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành trao đổi với các đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với tình hình hiện nay.

Việt Nam đã triển khai các hoạt động ngoại giao năng lượng ở cấp cao cũng như các cấp. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp sở tại, doanh nghiệp nước ngoài để đóng góp cho nỗ lực này.

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan để nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo hướng này.

Liên quan đến quan điểm của Việt Nam về bảo đảm tự do an toàn hàng hải trong bối cảnh căng thẳng ở các tuyến hàng hải quan trọng, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải trên các vùng biển.

Người phát ngôn cũng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc bảo đảm an ninh an toàn hàng hải này, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển.

Các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục hỗ trợ tàu Việt Nam di chuyển qua eo biển Hormuz an toàn. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran và Bộ ngoại giao Iran, đề nghị phía Iran tạo điều kiện có các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho tàu và lao động Việt Nam rời khỏi khu vực an toàn trong thời gian sớm nhất.