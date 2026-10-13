Việt Nam đăng cai Hội nghị khoa học công nghệ ASEAN lần thứ 90

(VTC News) -

Từ ngày 13 đến 15/10, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90) cùng các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đối tác quốc tế, chuyên gia và nhà khoa học.

Việt Nam đăng cai Hội nghị COSTI lần thứ 90 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng.

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN, có nhiệm vụ hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực.

Kỳ họp thứ 90 diễn ra trong giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2026 - 2035 (APASTI), nhằm cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác và tăng cường kết nối năng lực nghiên cứu giữa các nước thành viên.

Điểm mới của COSTI-90 là lần đầu tiên 5 tiểu ban chuyên môn họp theo cơ cấu được tinh gọn từ 9 tiểu ban trước đây. Việc sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai các chương trình hợp tác khoa học, công nghệ trong khu vực.

Ngày 13/10, năm tiểu ban sẽ họp đồng thời, thảo luận các lĩnh vực gồm hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công nghệ chuyên sâu và mới nổi; công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; công nghệ vật liệu và năng lượng; khoa học Trái Đất, đại dương và vũ trụ.

Ngày 14/10, Hội đồng tư vấn cho COSTI tổ chức cuộc họp lần thứ 21. Phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10.

Các đại biểu sẽ rà soát tiến độ thực hiện những kết luận của Hội nghị Bộ trưởng, xem xét các sáng kiến và nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cập nhật hoạt động hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế.

Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác ASEAN theo hướng tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng. Các ưu tiên gồm nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, trao đổi nhà khoa học và kết nối trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Một hoạt động đáng chú ý bên lề hội nghị là vòng chung kết và lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026, dự kiến diễn ra chiều 14/10.

Với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN, giải thưởng có bốn nhà khoa học nữ vào vòng chung kết. Các ứng viên sẽ trình bày công trình nghiên cứu, trả lời câu hỏi của ban giám khảo để lựa chọn người đạt giải ở hai hạng mục dành cho nhà khoa học giữa sự nghiệp và nhà khoa học cao cấp.

Cũng trong ngày 14/10, hội thảo về kết quả khảo sát sinh học kỹ thuật tại ASEAN sẽ thảo luận năng lực nghiên cứu, nhu cầu hợp tác và đóng góp ý kiến xây dựng lộ trình phát triển lĩnh vực này trong khu vực.

Chiều 15/10, Bộ KH&CN phối hợp với Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo quốc tế về phụ nữ đổi mới sáng tạo, nhằm kết nối các nhà khoa học nữ và khuyến khích phụ nữ, thế hệ trẻ tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Thông qua COSTI-90, Việt Nam hướng tới mở rộng hợp tác nghiên cứu, kết nối nguồn lực khoa học và công nghệ trong khu vực, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu vào các chương trình đổi mới sáng tạo ASEAN.