Thúc đẩy hợp tác quốc tế AI, bán dẫn từ các dự án thực tế

(VTC News) -

“Với dự án nâng năng suất, cần số liệu ban đầu để đo mức cải thiện; với sản phẩm mới, cần làm rõ người sử dụng, yêu cầu chất lượng và điều kiện ra thị trường”, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ số và trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Australia, ngày 12/10, tại Hà Nội.

Thứ trưởng KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại sự kiện.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, hợp tác quốc tế cần giúp doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo tiếp cận tri thức, phát triển nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ. Mỗi dự án phải hướng tới khả năng tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan thuộc Bộ và đối tác Australia tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, các bên cần lựa chọn dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế, dựa trên khả năng tiếp cận dữ liệu, điều kiện thử nghiệm, nguồn lực và tiềm năng thương mại hóa. Mục tiêu và phương pháp đánh giá phải được thống nhất ngay từ đầu, làm căn cứ quyết định tiếp tục đầu tư hoặc điều chỉnh.

Tiếp đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm cần gắn với đào tạo nhân lực. Với AI, các dự án phải chú trọng chất lượng dữ liệu, độ tin cậy và khả năng kiểm soát kết quả. Trong lĩnh vực bán dẫn, hợp tác có thể tập trung vào thiết kế chip, kiểm chứng thiết kế, hỗ trợ sản xuất thử và đo kiểm.

Các bên cũng cần thống nhất quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng dữ liệu, trách nhiệm thử nghiệm và khai thác kết quả, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài.

Một nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là việc giới thiệu V-bridge, nền tảng do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp với Tập đoàn FPT và Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) xây dựng.

Nền tảng hướng tới kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ hai nước, giúp các đối tác tìm kiếm năng lực công nghệ, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác.

Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị việc vận hành V-bridge phải có đầu mối hỗ trợ, tiêu chí đánh giá và thông tin được kiểm chứng. Hiệu quả không chỉ thể hiện ở số lượng kết nối mà cần được đo bằng các cuộc làm việc, đề xuất dự án, thử nghiệm chung, hợp đồng và hoạt động đầu tư phát sinh.

Thứ trưởng giao Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ KH&CN, làm đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác sau diễn đàn, xác định dự án ưu tiên, đối tác, trách nhiệm, nguồn lực, sản phẩm và mốc đánh giá cụ thể.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ KH&CN.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, diễn đàn tiếp nối biên bản ghi nhớ giữa Cục và VASEA, ký ngày 10/8/2026 tại Đại học Công nghệ Sydney, nhằm chuyển các nội dung đã thống nhất thành hoạt động hợp tác cụ thể.

Chương trình gồm hai phiên tọa đàm về hợp tác AI, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và kết nối công nghệ với thị trường. Khoảng 10 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam và Australia được giới thiệu, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác công nghệ, thương mại và đầu tư.

Thông qua hợp tác, doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng tiếp cận hệ sinh thái nghiên cứu, chuyên gia và thị trường Australia, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển, thương mại hóa sản phẩm công nghệ số.

Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, thành công của diễn đàn cần được tiếp nối bằng những kết quả cụ thể, như một dự án được khởi động, nhóm nghiên cứu được hình thành, sản phẩm được thử nghiệm hoặc cơ hội đầu tư được hiện thực hóa.