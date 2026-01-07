Thủ tướng: Đề nghị hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với hộ dân được xây, sửa nhà sau bão lũ

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung, sáng 7/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa".

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là "thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

"Đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu", Thủ tướng nêu rõ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội XIV của Đảng; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chiến dịch để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Ngoài phạm vi "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua.

"Trên tinh thần tương thân tương ái, các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng phát biểu.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo tại phiên họp, tính đến nay, tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Tại các địa phương hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông đã được khôi phục đầy đủ. Các địa phương không có khó khăn, vướng mắc đáng kể trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung" kể cả kinh phí, nhân công, nguyên vật liệu xây dựng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỷ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.