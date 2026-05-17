Điều tra vụ học sinh lớp 6 nghi bị hành hung, tống tiền ở Đà Nẵng

Hai hôm nay, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết người dùng tên Nguyen Lien phản ánh một học sinh lớp 6 ở phường An Khê, TP Đà Nẵng, bị một nam sinh lớp 11 gần nhà hành hung, đe dọa và tống tiền trong thời gian dài.

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước các hình ảnh, clip và nội dung tin nhắn được đăng tải kèm theo.

Theo nội dung bài viết, nạn nhân là cháu ruột của người đăng bài, hiện học lớp 6.

Công an làm việc với nam sinh lớp 11.

Tài khoản Nguyen Lien chia sẻ sự việc bắt đầu gần 5 tháng trước. Trong một lần chơi đánh bài búng tai, cháu của người này bị thua và bị bạn tên K. bạo hành, đòi tiền. Lúc đầu, số tiền bị đòi từ 10.000 đến 30.000 đồng. Sau đó, K. thấy dễ lấy tiền nên tiếp tục tống tiền nhiều lần. Nạn nhân bị đe dọa, đánh đập nên không dám kể với gia đình.

Gia đình chỉ phát hiện sự việc vào ngày 7/5, khi mẹ cháu bé kiểm tra heo đất tiết kiệm và phát hiện mất 6 triệu đồng. Khi mẹ hỏi, học sinh lớp 6 khai lấy tiền đưa cho K. nhưng không rõ cụ thể bao nhiêu. Cũng theo tài khoản này, ngoài số tiền trên, nạn nhân còn lấy thêm 33 triệu đồng của ông bà ngoại để đưa cho K.

Bài đăng kèm theo clip được cho là ghi lại cảnh hành hung, các tin nhắn đe dọa, tống tiền cùng hình ảnh nhiều vết bầm trên cơ thể cháu bé.

Công an phường An Khê cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan để làm rõ.