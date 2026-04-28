Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia

(VTC News) -

Hiện trường vụ tai nạn.

Số người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa gần thủ đô Jakarta của Indonesia tăng lên 14 người, cùng với 84 người bị thương, theo thông tin từ đơn vị vận hành đường sắt nước này. Lực lượng cứu hộ đã hoàn tất giải cứu những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ va chạm giữa tàu chở khách tuyến nội đô và tàu đường dài xảy ra vào tối muộn thứ Hai tại Bekasi, ngay bên ngoài Jakarta. Trong cuộc họp báo, ông Bobby Rasyidin, giám đốc điều hành công ty đường sắt quốc doanh Indonesia PT KAI, cho biết đoàn tàu chở khách va chạm với một chiếc taxi trên đường ray, sau đó bị tàu đường dài đâm vào.

Công ty taxi cho biết trên Instagram rằng họ đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra.

Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, cho biết không còn hành khách nào cần tìm kiếm, dù lực lượng cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục xử lý nếu phát hiện các phần thi thể khi rà soát hiện trường.

Trong số các toa tàu bị va chạm, toa tàu dành riêng cho phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Syafii cho biết tất cả nạn nhân đều là phụ nữ và phần lớn bị kẹt dưới các mảnh kim loại bị nghiền nát.

Trước khi tách các đoàn tàu, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy cắt kim loại để xuyên qua các khoang tàu nhằm tiếp cận người sống sót.

Sau khi thăm bệnh viện ở Bekasi, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết ông đã đồng ý xây dựng một cầu vượt gần đường ray nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời cho biết cơ quan chức năng sẽ điều tra vụ va chạm. Ông nói rằng nhiều phần của mạng lưới đường sắt chưa được bảo trì tốt.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) đang tiến hành điều tra thêm.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Tính đến 28/4, lực lượng cứu hộ và người dân tiếp tục tập trung tại nhà ga, trong đó có nhiều người đi tìm người thân. Một hành khách tên Heriyati cho biết ban đầu cô định lên toa dành cho phụ nữ nhưng đã chọn toa phía sau. Cô đang gọi điện cho chồng để nhờ đón tại ga thì tai nạn xảy ra.

“Tôi còn chưa kịp kết thúc cuộc gọi thì hai đoàn tàu đã va chạm”, cô nói.

Các tuyến tàu chở khách nội đô là một trong những phương tiện đông đúc nhất tại Jakarta – một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Vào 28/4, PT KAI cho biết một số chuyến tàu đã phải rút ngắn hành trình do ảnh hưởng của vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt khá phổ biến tại Indonesia. Một vụ va chạm tàu hỏa ở tỉnh Tây Java vào năm 2024 đã khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

