Video: Bất chấp dòng lũ chảy xiết, người dân đổ xô bắt cá ở hồ nước xả tràn

(VTC News) -

Trưa 11/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch UBND xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nắm thông tin người dân đổ xô bắt cá ở khu vực hồ Hóc Sằm, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Bất chấp dòng lũ chảy xiết, người dân đổ xô cầm vợt bắt cá.

Theo ông Thái, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức, trong đó có hồ Hóc Sằm, dâng cao và bắt đầu tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ.

Hình ảnh trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lượng nước đổ về lớn khiến tốc độ dòng chảy qua tràn xả tự động mạnh. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo từ đơn vị quản lý, sáng 11/11, không ít người dân vẫn xuống đứng sát mép tràn bêtông trơn trượt, thậm chí lội thẳng xuống chân tràn xả nước chảy cuồn cuộn để vớt cá theo dòng nước tràn ra ngoài.

Trước tình trạng đáng báo động trên, chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý các công trình thủy lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, bơi lội, lội qua hoặc đánh bắt thủy sản tại khu vực tràn xả, chân đập và các dòng dẫn hạ lưu hồ chứa trong thời gian công trình đang vận hành xả tràn.​ Tuân thủ nghiêm các biển báo cảnh báo nguy hiểm và hàng rào bảo vệ an toàn công trình thủy lợi đã được lắp đặt.​ Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ nhỏ tiếp cận hoặc chơi đùa gần các khu vực tích nước, kênh mương và tràn xả lũ.

​Lực lượng chức năng xã đang tăng cường chốt chặn, tuần tra nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân.