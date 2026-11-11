Lai Châu có gần 2.000 người có uy tín, trưởng bản tuyên truyền pháp luật ở cơ sở

(VTC News) -

Thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”, Lai Châu xác định phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng để đưa pháp luật đến gần người dân.

Lai Châu có hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc 20 dân tộc. Trong điều kiện địa bàn miền núi, biên giới, trưởng bản và người có uy tín là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân. Toàn tỉnh hiện có 956 người có uy tín và 956 trưởng bản.

Người có uy tín ở xã Sì Lở Lầu (Lai Châu) tuyên truyền bà con về bảo vệ đường biên mốc giới.

Tháng 6/2026, tỉnh tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng”, biểu dương 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đến từ 11 xã biên giới.

Phát biểu tại chương trình, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh trưởng bản, người có uy tín là những người gần dân, hiểu dân, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân. Đây cũng là lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh đề nghị định kỳ tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin thời sự, pháp luật, sách và báo, giúp trưởng bản, người có uy tín nâng cao kiến thức, truyền đạt thông tin chính xác, thuyết phục.

Theo Đề án giai đoạn 2026-2035 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 233 ngày 3/2/2026, trong giai đoạn 2026-2030, khoảng 650 người sẽ được đào tạo, bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt triển khai công tác phổ biến pháp luật tại địa phương. Mỗi xã đặc biệt khó khăn phấn đấu có ít nhất 2 người được bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu của Đề án.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% hoạt động phổ biến pháp luật được thực hiện trên môi trường số và 30% hoạt động được thực hiện bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc kết hợp đội ngũ am hiểu địa bàn với kiến thức pháp luật được cập nhật thường xuyên nhằm giúp thông tin đến đúng đối tượng, phù hợp phong tục, ngôn ngữ và nhu cầu thực tế của từng cộng đồng.