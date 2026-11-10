Nam thanh niên tử vong thương tâm do trượt chân ngã xuống taluy âm ven hồ Ba Bể

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong sau khi trượt chân ngã xuống taluy âm ven đường.

Vị trí nạn nhân gặp nạn. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Nạn nhân được xác định là anh T.Q.T. (SN 2006, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/11, anh T. cùng nhóm bạn 5 người đi xe máy đến tham quan, săn mây khu vực đồi Đen (khu vực Đồn Đèn, xã Chợ Rã). Do xuất phát từ sáng sớm nên khi đi qua khu vực hồ Ba Bể, nhóm quyết định dừng chân để nghỉ ngơi do quá buồn ngủ.

Trong lúc dừng nghỉ và đi vệ sinh ven đường vòng hồ Ba Bể (đoạn từ ngã ba Dạc Moong đi thôn Nam Mẫu, xã Ba Bể), anh T. không may trượt chân, rơi xuống vực taluy âm có độ dốc lớn, chiều sâu khoảng 30m.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng lập tức tìm cách tiếp cận, đồng thời liên hệ Trung tâm Y tế Ba Bể gọi xe cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an xã Ba Bể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu hộ và xác minh vụ việc.

Nạn nhân được đưa lên trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương nặng và lập tức được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Ba Bể, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào sáng 10/11.

Chính quyền địa phương đang rà soát để cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở, trơn trượt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi di chuyển qua khu vực này.