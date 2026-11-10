Nước lũ nhấn chìm nhiều máy thi công tại công trường cầu ở Khánh Hòa

Ngày 10/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm một số phương tiện đang thi công các hạng mục còn lại của cầu Thác Ngựa, bắc qua sông Cái, nối 2 xã Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Một số phương tiện bị dòng lũ xoáy làm lật nhào, nhấn chìm.

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn phương tiện bị nhấn chìm là máy múc. Trong đó, có chiếc bị dòng nước xoáy lật nhào, chỉ còn lộ phần bánh xe. Nhìn từ trên cầu Thác Ngựa, một số phương tiện khác đã chìm gần hết thân, chỉ còn nhô lên phần cần cẩu.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh, đơn vị thi công chưa báo cáo cụ thể song qua nắm sơ bộ tình hình ban đầu, nước lũ không gây thiệt hại về người.