'Bóng ma' trên phố đêm Hà Nội và nỗi ám ảnh mang tên quái xế

(VTC News) -

Video: Rợn người cảnh quái xế bốc đầu, đánh võng trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình đêm 13/10

Khi màn đêm buông xuống, nhịp sống hối hả của Hà Nội dần lắng lại. Thế nhưng, trên một số tuyến đường, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng động cơ gầm rú, tiếng pô xe chói tai và những màn rú ga, lạng lách của các nhóm thanh niên. Phóng viên Báo Điện tử VTC News đã nhiều ngày đêm trực tiếp bám trụ trên những cung đường của Thủ đô để ghi nhận thực trạng này.

Tiếng nẹt pô rít lên từng hồi, những tia lửa tóe ra khi kim loại dưới gầm xe ma sát với mặt đường trong đêm tối từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Đằng sau những âm thanh và hình ảnh ấy là hành vi ngông cuồng của một bộ phận thanh niên, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông.

Những nhóm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đêm 13/10.

Ngã tư định mệnh và những đêm trắng bám đuổi

Đứng lặng lẽ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, nơi dòng xe cộ thưa thớt lướt qua trong đêm lạnh, tôi nhớ lại sự việc sáng 3/11/2024, ngay tại nơi này, một thảm kịch đã xảy ra.

Chị N.H.Q., một cô gái trẻ mới bước sang tuổi 27, đang dừng xe máy chờ đèn đỏ. Một việc làm tuân thủ pháp luật lại trở thành khoảnh khắc định mệnh tước đi mạng sống của chị.

Nhóm ‘quái xế’ đua xe, tông cô gái 27 tử vong bị đưa ra xét xử với 2 tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.

Một “quái xế” trong đoàn xe thanh niên chạy với tốc độ xé gió đã tông trúng, khiến nạn nhân ngã văng xuống đường. Ngay sau đó, một chiếc xe khác trong đoàn tiếp tục lao vào, tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của chị Q. ngay tại chỗ. Đáng phẫn nộ hơn, những kẻ gây tai nạn đã máu lạnh vặn ga tẩu thoát, rời bỏ hiện trường.

Vụ án với 24 bị cáo liên quan đã làm rúng động toàn dư luận xã hội, như một hồi chuông cảnh báo về hậu quả khôn lường của những cuộc đua xe trái phép. Nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm chùn bước những quái xế.

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường, tại khu vực Trường Chinh.

Để vạch trần sự manh động của nhóm quái xế, nhóm phóng viên Báo Điện tử VTC News đã hòa vào dòng người thưa thớt trên đường Trường Chinh trong nhiều đêm.

Đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi một âm thanh đinh tai nhức óc. Từ phía xa, một đoàn xe như bầy thiêu thân lao tới. Tôi tận mắt chứng kiến một chiếc xe máy “kẹp 3”, người không nón bảo hiểm, lạng lách, đánh võng như làm xiếc và ngang nhiên vượt đèn đỏ với tốc độ kinh hoàng. Ngay lập tức, chiếc xe đâm mạnh với một người đi đường vô tội, khiến nạn nhân ngã gục, gãy gập chân đau đớn.

Tiếng thở dài giữa đêm và nỗi sợ hãi chực chờ

Sự bất an, hoảng loạn không chỉ là cảm giác của riêng ai. Nó hiện hữu rõ rệt, bủa vây tâm trí của bất kỳ ai bắt buộc phải ra đường lúc nửa đêm: người đi làm ca, công nhân quét rác, hay những tài xế xe ôm công nghệ đang nhọc nhằn mưu sinh.

Một người dừng chờ đèn đỏ, người đi làm ca đêm hay người tình cờ đi qua tuyến phố có nhóm thanh niên phóng xe tốc độ cao đều có thể gặp nguy hiểm.

Trò chuyện với anh Mạnh Hùng, một người dân sống ngay gần mặt đường Trường Chinh, sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh. Anh cho biết mỗi khi ra đường vào ban đêm, bản thân anh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ vì không thể đoán biết các nhóm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao có thể xuất hiện từ lúc nào.

Anh Tùng Anh, một người dân khác, nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt với bầy “quái xế” bằng giọng nói pha chút rùng mình: “Có những lúc đang đi bình thường, nghe tiếng nẹt pô, rú ga từ phía sau là tôi phải chủ động giảm tốc độ, né sang một bên vì rất sợ họ lao tới rồi lạng lách, đánh võng. Có lần nhìn thấy một số người trong đoàn mang theo đinh ba, dao phóng lợn, tôi càng hoảng, chỉ muốn tránh thật xa”.

Hình ảnh những lưỡi đinh ba, dao phóng lợn hàn tuýp sắt dài được kéo lê trên mặt đường, xẹt ra những tia lửa khiến nhiều người đi đường trong đêm sợ hãi.

Anh Mạnh Hùng bức xúc chia sẻ thêm: “Người đi đường chẳng liên quan gì nhưng vẫn có thể gặp tai nạn. Nhiều người chỉ biết tránh thật xa khi thấy đoàn xe xuất hiện, bởi không ai biết họ sẽ chạy theo hướng nào, có thể mất kiểm soát lúc nào, trong khi một số người còn mang theo hung khí”.

Anh Hoàng, tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên làm việc ca đêm, cho biết luôn phải cảnh giác mỗi khi nghe tiếng động cơ xe máy gầm rú từ phía sau.

Cùng chung tâm trạng ấy, anh Hoàng, một tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên làm việc ca đêm, cho biết mỗi khi phát hiện tiếng động cơ gầm rú từ xa, anh chủ động giảm tốc độ hết mức và tìm cách tấp sát vào lề.

“Những thanh thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, rất liều lĩnh, khiến người đi đường lo sợ. Trong khi đó, tiếng ồn còn làm nhiều người dân xung quanh giật mình, mất giấc ngủ giữa đêm”, anh Hoàng mệt mỏi kể lại.

Tung hô trên thế giới ảo

Tiếp tục hành trình, di chuyển về khu vực sân vận động Mỹ Đình, tôi bàng hoàng nhận ra một mặt trái khác cổ xúy mạnh mẽ cho tội ác chính là đội ngũ khán giả đứng chờ hai bên đường. Dọc hai bên đường, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, hò hét kích động. Điện thoại giương cao, ánh đèn flash chớp sáng liên tục để quay phim, phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội nhằm câu view, câu like.

Không ít người đứng ven đường dùng điện thoại ghi hình, livestream các nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao trong đêm.

Chính sự chú ý, những lời tung hô ảo của đám đông đã trở thành liều doping độc hại kích thích tâm lý thể hiện bản thân của những kẻ cầm lái. Nó đẩy sự phấn khích lên tột độ, khiến đám quái xế tiếp tục thực hiện những động tác nguy hiểm. Chỉ một tình huống mất kiểm soát, chiếc xe sẽ biến thành cỗ máy chém lao sang làn đường khác.

Những người cổ vũ, phát trực tiếp kia thực chất đang gián tiếp kích động và tiếp tay cho những hành vi tước đoạt sinh mạng người khác. Đằng sau những cuộc đua xe trái phép, cần phải làm rõ vai trò của những người tổ chức, rủ rê, lôi kéo và cung cấp phương tiện.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Trước sự lộng hành của các bầy “quái xế”, Công an TP Hà Nội cùng công an các địa bàn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến đường. Các trinh sát hóa trang mặc thường phục, lặng lẽ hòa vào dòng người, kết hợp tuần tra lưu động với kiểm soát chặn bắt tại các tuyến đường trọng điểm.

Điển hình, vào ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm thông báo đã triệu tập 9 thanh thiếu niên liên quan trực tiếp đến hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng gây náo loạn khu vực Mỹ Đình.

Trước đó, tối 2/10, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương và Từ Liêm. Từ 21h ngày 2/10 đến 0h30 ngày 3/10, các tổ công tác đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Trong số này có 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng xe có biển kiểm soát nghi là giả, 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe bằng cách độ pô.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn phải chiến đấu trên không gian mạng. Từ những hội nhóm kín, những lời hẹn hò lúc nửa đêm, mạng xã hội đang cho thấy vai trò kết nối nguy hiểm cho quái xế. Lực lượng chức năng đã đẩy mạnh nắm bắt thông tin trên không gian mạng để truy vết, xử lý.

Các nhóm quái xế Công an phường Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Đặc biệt, “mắt thần” của người dân đã được kích hoạt. Cục CSGT đã mở đường dây nóng (078.9388.539), tiếp nhận tin nhắn qua Fanpage và ứng dụng VNeTraffic. Bất kỳ đoạn video, hình ảnh nào có rõ thời gian, địa điểm đều sẽ trở thành bằng chứng thép giúp lực lượng công an khép tội những kẻ coi thường pháp luật.

Để ngăn chặn triệt để những hành vi nguy hiểm của quái xế, nếu chỉ lực lượng chức năng xử lý thôi thì chưa đủ, gia đình và nhà trường phải là bức tường thành vững chắc nhất. Việc buông lỏng quản lý, giao chìa khóa xe máy cho những đứa trẻ chưa đủ nhận thức ra đường đua đòi, chẳng khác nào gián tiếp trao cho chúng một “lưỡi hái tử thần”.