Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiên quyết đình chỉ thi công công trình gây ô nhiễm

(VTC News) -

Ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác để xem xét dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác.

Không cấp phép đầu tư mới cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường là 1 trong 5 điểm nghẽn lớn của Hà Nội cần tập trung giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu xây dựng kế hoạch với các mốc cụ thể đến năm 2027 và năm 2030, xác định những phần việc quyết định tiến độ chung để tập trung tháo gỡ.

Đối với bụi xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tất cả công trình, kể cả nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Chính quyền xã, phường phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm và kiên quyết đình chỉ thi công công trình vi phạm, kể cả công trình cấp bách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu xử lý triệt để tình trạng xe chở cát, sỏi, đất đá che chắn sơ sài, phát tán bụi và làm rơi vãi vật liệu ra đường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì cuộc họp.

Về thu gom rác sinh hoạt, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tổ chức các gói thầu có quy mô đủ lớn để lựa chọn đơn vị có năng lực đầu tư, chuyển sang sử dụng xe thu gom có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động, thay thế xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ và xóa bỏ các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tính toán công suất xử lý rác đến năm 2045, trên cơ sở dự báo dân số khoảng 20 triệu người và lượng rác phát sinh từ 15.000 đến 20.000 tấn mỗi ngày. Mục tiêu trước mắt là chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, tiến tới đào rác đã chôn lấp để xử lý bằng phương pháp đốt.

Đối với tro bay, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc về công nghệ xử lý và khả năng tận dụng làm vật liệu xây dựng, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét.

Về chất lượng không khí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu nghiên cứu cơ chế phối hợp liên tỉnh để kiểm soát nguồn phát thải, ưu tiên giảm phát thải tại nguồn. Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu không cấp phép đầu tư mới cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở hiện hữu.

Về môi trường nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại các khu đô thị mới và khu vực đô thị lịch sử, thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý IV/2026.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đập dâng để bổ sung nước cho các sông nội thành và nghiên cứu quy hoạch hệ thống kênh dẫn nước ngọt trên địa bàn thành phố.

Chuẩn bị phương án ứng phó với các đợt ô nhiễm cao khi thời tiết bất lợi

Thảo luận tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị chuẩn hóa các điểm thu gom rác tại xã, phường và khu chung cư, có chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực môi trường, đồng thời siết quản lý bụi, phế thải từ công trình xây dựng và phương tiện vận chuyển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp.

Về ứng dụng công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Ngoài ra, ông Cù Ngọc Trang đề xuất công khai trên iHanoi kết quả xử lý phản ánh của người dân về tình trạng đổ trộm rác, phế thải để người dân và Tổ công tác theo dõi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, Sở đang phối hợp đo đạc, dự báo chất lượng không khí và chuẩn bị phương án ứng phó với các đợt ô nhiễm cao khi thời tiết bất lợi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung nhiệm vụ xử lý nước thải làng nghề vào Chương trình công tác và tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường.

Thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, quy hoạch về chất thải rắn và nước thải đã bao phủ toàn địa bàn thành phố, khâu then chốt hiện nay là tổ chức thực hiện.

Ông Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các địa phương để rà soát 126 gói thầu thu gom rác, nghiên cứu gộp các gói thầu nhỏ lẻ nhằm thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại.

Đối với bụi xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc che chắn công trình và rửa xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường.