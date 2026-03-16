Nhật Bản luôn là quốc gia gây ấn tượng với thế giới bởi sự giao thoa kỳ lạ giữa công nghệ hiện đại bậc nhất và những quy tắc ứng xử truyền thống khắt khe. Một trong những ấn tượng của du khách khi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc trên các toa tàu điện ngầm.

Dù là trong giờ cao điểm với hàng nghìn người chen chúc, không gian bên trong toa tàu thường chỉ có tiếng động cơ vận hành nhẹ nhàng hoặc tiếng thông báo trạm dừng. Ai đó thản nhiên rút điện thoại ra để trò chuyện oang oang là điều gần như không bao giờ xảy ra. Đây không đơn thuần là thói quen cá nhân mà là một chuẩn mực đạo đức xã hội được đúc kết qua nhiều thế hệ.

Tại Nhật Bản, hành vi nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm bị xem là thô lỗ. (Ảnh: JPTimes)

Vì sao người Nhật Bản không nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm?

Tại Nhật Bản, việc giữ im lặng trên phương tiện công cộng không chỉ là tuân thủ quy định của nhà tàu mà còn là biểu hiện của sự tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Dưới đây là một số lý do cốt lõi giải thích cho hiện tượng văn hóa đặc thù này, giúp du khách có cái nhìn đa chiều về cách người Nhật vận hành xã hội dựa trên sự tử tế và kỷ luật.

Triết lý "Meiwaku"

Cốt lõi của văn hóa ứng xử Nhật Bản nằm ở khái niệm "Meiwaku", có nghĩa là gây phiền hà hoặc làm phiền người khác. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Nhật Bản đã được dạy rằng không được làm bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xung quanh.

Trong không gian kín và chật hẹp như tàu điện ngầm, việc nói chuyện điện thoại được coi là một hành vi "Meiwaku" điển hình. Khi ai đó nói chuyện điện thoại, sự trao đổi thông tin trở thành một loại ô nhiễm tiếng ồn cưỡng bức đối với hàng chục hành khách khác đang ngồi cạnh.

Người Nhật quan niệm rằng mỗi người đều có quyền tận hưởng sự yên tĩnh trong hành trình của mình, dù đó là để ngủ gật sau giờ làm việc căng thẳng, đọc sách hay đơn giản là chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Việc nghe một ai đó kể về chuyện gia đình, bàn bạc công việc hay tán gẫu trên điện thoại sẽ phá vỡ sự tập trung và không gian riêng tư đó. Do đó, người Nhật chọn cách im lặng hoặc chỉ nhắn tin để đảm bảo rằng sự hiện diện của mình không trở thành gánh nặng hay sự khó chịu cho bất kỳ ai.

Người Nhật Bản rất ngại gây phiền hà cho người khác, đặc biệt ở các không gian chật hẹp như trên tàu điện ngầm. (Ảnh: HONOTV)

Quy tắc "Manner Mode"

Trên các chuyến tàu ở Nhật thường có những biển báo yêu cầu hành khách chuyển điện thoại sang chế độ "Manner Mode" (chế độ rung hoặc im lặng). Người Nhật coi trọng việc giữ gìn sự hài hòa trong không gian công cộng. Họ hiểu rằng tiếng chuông điện thoại reo vang bất thình lình có thể gây giật mình hoặc làm phiền sự tĩnh mịch chung.

Thói quen này còn đi xa hơn việc chỉ tắt tiếng chuông. Ngay cả khi nhận được một cuộc gọi quan trọng, đa số người Nhật sẽ chọn cách từ chối cuộc gọi và nhắn tin thông báo ngắn gọn: "Tôi đang trên tàu, sẽ gọi lại sau". Sự tự giác này tạo nên một môi trường công cộng văn minh, nơi mà cá nhân tự điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với lợi ích của tập thể. Đối với họ, việc phớt lờ quy tắc "Manner Mode" là biểu hiện của sự thiếu giáo dục và ích kỷ.

Người Nhật Bản rất tuân thủ các nguyên tắc trên tàu điện ngầm. (Ảnh: TokyoLive)

Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân

Người Nhật vốn nổi tiếng với tính cách kín đáo và coi trọng sự riêng tư. Trong văn hóa của họ, có một sự phân biệt rạch ròi giữa "Honne" (những suy nghĩ, cảm xúc thật bên trong) và "Tatemae" (diện mạo, hành vi thể hiện ra bên ngoài xã hội).

Việc nói chuyện điện thoại về các vấn đề cá nhân ở nơi công cộng bị coi là hành động phơi bày quá mức bản thân và thiếu sự tinh tế. Họ không muốn người lạ nghe thấy những chi tiết về cuộc sống riêng tư, công việc hay các mối quan hệ của mình.

Ngược lại, họ cũng không muốn bị ép buộc phải nghe chuyện riêng của người khác. Sự im lặng trên tàu điện ngầm tạo ra một "bức tường vô hình" bảo vệ riêng tư của mọi người trong một không gian mà khoảng cách vật lý giữa người với người đôi khi chỉ là vài centimet.

Người Nhật Bản rất tôn trọng quyền tư của chính mình cũng như những người xung quanh. (Ảnh: iStock)

Bằng cách không nói chuyện, họ duy trì được sự tôn nghiêm cá nhân và tránh được những tình huống khó xử có thể phát sinh khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ ở nơi công cộng. Đây là cách họ giữ gìn ranh giới cá nhân trong một xã hội có mật độ dân số quá cao.

Áp lực từ "ánh mắt của xã hội" (Sekentei)

Cuối cùng, không thể không nhắc đến sức mạnh của áp lực cộng đồng trong xã hội Nhật Bản. Khái niệm "Sekentei" đề cập đến danh tiếng của một người hoặc cách mà người đó được xã hội nhìn nhận. Ở Nhật, việc vi phạm các chuẩn mực chung sẽ dẫn đến những ánh nhìn phê phán từ những người xung quanh.

Dù không ai trực tiếp nhắc nhở hay mắng mỏ, nhưng những cái nhìn lạnh lùng hoặc sự im lặng đầy phán xét từ những hành khách khác đủ để khiến một người cảm thấy xấu hổ và phải điều chỉnh hành vi ngay lập tức.Người Nhật rất nhạy cảm với bầu không khí xung quanh, hay còn gọi là kỹ năng "Kyo o yomu" (đọc hiểu bầu không khí).

Những người làm ồn trên toa tàu yên tĩnh sẽ phải nhận ánh mắt kỳ thị từ hành khách xung quanh. (Ảnh: OsakaTrip)

Khi bước vào một toa tàu hoàn toàn yên tĩnh, bản năng xã hội sẽ mách bảo họ rằng việc tạo ra tiếng động là hành vi lệch lạc. Áp lực duy trì sự đồng nhất và không muốn trở nên khác biệt theo hướng tiêu cực đã củng cố thói quen giữ im lặng.

Chính sự đồng lòng này đã biến việc không nói chuyện điện thoại trên tàu từ một quy định đơn thuần trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc, phản ánh một xã hội kỷ luật, tự giác.