Làm rõ nguyên nhân cá trắm nuôi lồng chết bất thường trên sông Lam

(VTC News) -

Sáng 4/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người dân tại xã Anh Sơn (Nghệ An) kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ các loạ cá nuôi lồng bè bị chết bất thường trên sông Lam.

Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá trôi, cá mè, với trọng lượng từ 0,5 - 3kg, bán tại chợ Anh Sơn.

Cụ thể, trên Facebook, nhiều người phát trực tiếp cảnh tiểu thương chợ Anh Sơn (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) kêu gọi giải cứu số lượng lớn cá trắm cỏ cỡ vừa (khoảng 2-3kg), có trôi, cá mè...

Ngoài ra, một số người dân khu vực xã Anh Sơn cũng chia sẻ video đi vớt cá dọc sông Lam. Nhiều người chỉ trong vài giờ đồng hồ đã vớt được vài chục kg cá các loại.

"Thấy cá nổi lên nên cả xóm rủ nhau đi vớt. Trong 1 tiếng tôi vớt được 14kg đủ loại to, nhỏ", chị Lan, ngụ thôn Kim Nhan 5 (xã Anh Sơn) chia sẻ.

Theo người dân, có khoảng 15 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam tại xã Anh Sơn xảy ra tình trạng cá chết.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam ở xã Anh Sơn, Nghệ An chết sáng 4/5.

Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá chết.

“Hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số cá nuôi lồng bè ở khối 1 xã Anh Sơn chết bất thường, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Người dân nghi ngờ có liên quan đến sự cố mật mía từ thượng nguồn, song cần chờ kết quả xác minh thực tế. Chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, thống kê thiệt hại”, ông Thắng cho biết.

Người dân vớt cá dọc sông Lam.

Trong khi đó, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa - nơi đặt nhà máy mía đường Sông Lam cho biết, sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã trực tiếp giám sát quá trình xử lý.

"Sau sự cố, nhà máy đã lập tức triển khai thu gom. Hiện đã gom về khoảng 70% lượng mật bị trôi. Có một số ít chảy ra sông Lam, nhưng không đáng kể", ông Lục nói.

Cũng theo ông Lục, lượng mật bị sét đánh trúng là loại mật rỉ đường - là thành phẩm được dùng để chế biến phân bón, rác thải hữu cơ, thức ăn gia súc... Nên nhà máy hoàn toàn có thể xử lý lại sau khi thu về.

"Mật rỉ đường khác với mật mía. Mật mía thường dùng để sản xuất đường tinh luyện, dùng trong chế biến thực phẩm", ông Lục nói thêm.

Ông Lục cho biết chính quyền sẽ có thông tin cụ thể đến báo chí sau khi nhận báo cáo từ các đơn vị liên quan.

Trước đó, 17h ngày 3/5, khu vực xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Sau đó một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường, làm bể bị thủng.

Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7 - 8 tỉ đồng.

Nhà máy đường Sông Lam Nghệ An nay là Công ty cổ phần mía đường Sông Lam là một trong hai đơn vị công nghiệp mía đường của miền Bắc được nước ngoài viện trợ xây dựng từ năm 1958 và đi vào sản xuất từ năm 1960.

Từ năm 1999, tỉnh Nghệ An đã di chuyển nhà máy từ huyện Hưng Nguyên (cũ) lên địa điểm mới tại xã Đỉnh Sơn, nay là xã Nhân Hòa và đầu tư mở rộng công suất lên 500 tấn mía/ngày.