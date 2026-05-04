Công nghệ 4/5: Ask.com ngừng hoạt động sau 25 năm

(VTC News) -

Ask.com chính thức đóng cửa

Sau 25 năm hoạt động, Ask.com - công cụ tìm kiếm từng nổi tiếng với biểu tượng quản gia Jeeves - ngừng hoạt động vào ngày 1/5. Đây là dấu chấm hết cho một thương hiệu từng gắn bó với nhiều người dùng Internet thời kỳ đầu.

Giao diện tìm kiếm Ask.com với logo đỏ đặc trưng - biểu tượng một thời của Internet nay đã khép lại. (Nguồn: Getty Images)

Ask Jeeves ra mắt từ cuối thập niên 1990, nổi bật nhờ khả năng trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi được InterActiveCorp mua lại năm 2006, dịch vụ đổi tên thành Ask.com.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Google và các đối thủ khác, Ask dần mất vị thế và cuối cùng phải rời khỏi cuộc chơi.

Dù đã biến mất, Ask.com vẫn để lại dấu ấn là thói quen nhập câu hỏi đầy đủ khi tìm kiếm và ý tưởng trả lời tự nhiên, vốn được xem là tiền đề cho các chatbot AI hiện nay. Sự ra đi của Ask.com cùng AIM hay AltaVista đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên Internet hoài niệm.

Đế cắm phong cách cổ điển cho Mac mini

Wokyis ra mắt M5 Retro Dock Station, một phụ kiện độc đáo dành cho Mac mini. Thiết bị này không chỉ mang phong cách cổ điển mà còn bổ sung màn hình phụ 5 inch độ phân giải 1.280×720, giúp hiển thị widget, thông tin hệ thống hoặc điều khiển nhạc một cách tiện lợi.

Dock retro Wokyis M5 dưới Mac mini với màn hình phụ tiện lợi. (Nguồn: Techspot)

Điểm nổi bật của dock là khả năng mở rộng lưu trữ. Người dùng có thể gắn thêm ổ M.2 NVMe tốc độ cao, thay vì phải chi trả mức giá nâng cấp đắt đỏ của Apple. Ngoài ra, dock còn tích hợp nhiều cổng kết nối như USB-A, USB-C, HDMI/DisplayPort, khe thẻ SD và microSD, đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Dock M5 có hai phiên bản: bản tiêu chuẩn giá 169,99 USD với tốc độ 10 Gbps, và bản cao cấp 339,99 USD hỗ trợ Thunderbolt 5 lên đến 80 Gbps. Không chỉ dành cho Mac mini, sản phẩm còn tương thích với laptop, thiết bị Android và Raspberry Pi, trở thành lựa chọn mới mẻ cho người yêu công nghệ.

Xteink X3: E-reader nhỏ gọn, chống "lướt" mạng xã hội

Xteink giới thiệu X3, một chiếc e-reader siêu nhỏ gọn với thiết kế gắn nam châm, hướng đến người dùng muốn đọc sách mà không bị cuốn vào mạng xã hội. Với kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, X3 dễ dàng mang theo và gắn lên nhiều bề mặt, tạo cảm giác đọc tập trung hơn.

Xteink X3 - e-reader nhỏ gọn với màn hình e-ink, thiết kế gắn nam châm tiện lợi. (Nguồn: Techcrunch)

Thiết bị sử dụng màn hình e-ink, giúp hiển thị chữ rõ ràng, tiết kiệm pin và giảm mỏi mắt. X3 không chạy ứng dụng mạng xã hội hay trình duyệt, thay vào đó chỉ tập trung vào trải nghiệm đọc. Đây được xem là giải pháp cho những ai muốn thoát khỏi thói quen "doomscrolling" - lướt mạng xã hội trên điện thoại.

Ngoài ra, X3 hỗ trợ kết nối không dây để đồng bộ sách và tài liệu, đồng thời có thiết kế tối giản, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Với mức giá cạnh tranh, Xteink X3 hứa hẹn trở thành lựa chọn mới cho người yêu đọc sách điện tử.