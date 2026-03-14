Vì sao người Hàn Quốc kiêng viết tên bằng mực đỏ?

(VTC News) -

Hàn Quốc là quốc gia nổi tiếng với sự giao thoa mạnh mẽ giữa nhịp sống hiện đại hối hả và những giá trị truyền thống sâu sắc. Một trong những quy tắc ngầm định gây bất ngờ nhất chính là sự kiêng kỵ tuyệt đối đối với việc viết tên người sống bằng mực đỏ. Nếu bạn vô tình dùng bút đỏ để ký tên cho một người bạn Hàn Quốc, bạn có thể nhận lại sự phản ứng gay gắt. Điều này không đơn thuần là sự mê tín mà là một phần quan trọng trong tâm thức văn hóa, gắn liền với những quan niệm về sinh tử.

Người Hàn Quốc kiêng kỵ dùng mực đỏ để ghi tên người. (Ảnh: The Krew)

Lý do người Hàn Quốc không viết tên bằng mực đỏ

Ngày nay, dù Hàn Quốc đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia hiện đại nhất thế giới, nhưng quy tắc về mực đỏ vẫn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt trong giáo dục và giao tiếp xã hội. Việc tôn trọng quy tắc "không viết tên riêng bằng mực đỏ" không chỉ là tránh xui xẻo, mà còn thể hiện sự tinh tế và hiểu biết về văn hóa đối với người bản địa.

Nghi thức tang lễ truyền thống

Lý do phổ biến nhất bắt nguồn từ các nghi lễ tang lễ cổ xưa. Trong lịch sử Hàn Quốc, màu đỏ vốn được dành để ghi tên những người đã khuất. Khi một người qua đời, tên của họ sẽ được viết bằng mực đỏ trên các biểu ngữ tang lễ hoặc trên văn bản báo tử. Ngày nay, nhiều người Hàn Quốc vẫn dùng một cái bia đỏ hay vải đỏ để tưởng niệm người đã khuất.

Màu đỏ trong ngữ cảnh này đóng vai trò như một dấu hiệu nhận diện linh hồn đã rời khỏi cõi tạm. Chính vì vậy, khi bạn viết tên một người đang sống bằng mực đỏ, hành động đó vô tình được hiểu là một sự "khai tử" sớm.

Màu đỏ gợi lên hình ảnh của sự ra đi và tạo ra một cảm giác tang tóc xui xẻo. Đối với người Hàn, cái tên đại diện cho sinh mạng, và việc nhuộm đỏ cái tên đó giống như việc mong tai nạn, bệnh tật ập đến vậy.

Vải đỏ được dùng trong lễ tưởng niệm 435 người vô gia cư qua đời ở Seoul trong năm 2024. (Ảnh: KoreanTimes)

Màu đỏ dành cho tử tù

Để hiểu tại sao nỗi sợ mực đỏ lại ám ảnh sâu sắc Hàn Quốc đến thế, du khách cần phải quay ngược thời gian về năm 1453 dưới triều đại Joseon. Đây là năm diễn ra cuộc đảo chính "Quý Dậu tĩnh nạn" do thân vương Suyang (Thủ Dương Đại quân) thực hiện nhằm cướp ngôi từ tay người cháu trai trẻ tuổi là Đoan Tông Lee Hong-wi.

Trong cuộc thanh trừng đẫm máu này, thân Suyang đã ra lệnh lập một bản danh sách những đại thần và đối thủ chính trị cần phải loại bỏ. Trong đó, "Sáu Đại thần trung thành" (Từ lục thần) bị thanh trừng dã man. Theo các ghi chép và truyền thuyết văn hóa, tên của những người bị đưa vào danh sách hành quyết đã được đánh dấu hoặc viết bằng mực đỏ.

Kể từ cột mốc năm 1453 đó, hình ảnh tên người viết bằng mực đỏ trở thành biểu tượng của án tử, của sự phản bội và sự kết thúc đau đớn. Nỗi sợ này đã truyền qua nhiều thế hệ, biến màu mực đỏ trên tên gọi trở thành một điều cấm kỵ gắn liền với sự nguy hiểm tính mạng.

Quý Dậu tĩnh nạn được tái hiện trong phim Nhân Túy Đại phi (인수대비) của đài JTBC. (Ảnh: JTBC)

Hồi ức chiến tranh

Nếu cuộc chiến năm 1453 là ký ức xa xôi, thì Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953 (tên gọi khác là Chiến tranh 6.25) chính là lý do khiến nỗi sợ mực đỏ hằn sâu vào tâm trí những người Hàn Quốc hiện đại. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt này, việc thống kê thương vong diễn ra hằng ngày với số lượng cực lớn.

Tại các đơn vị quân đội và các trung tâm y tế dã chiến, để phân biệt nhanh chóng giữa người còn sống và người đã hy sinh, người ta đã sử dụng mực đỏ để gạch tên hoặc viết tên những binh sĩ đã tử trận. Những bản danh sách tử sĩ đỏ rực màu mực đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các gia đình đi tìm người thân.

Ký ức đau thương về cuộc chiến 6.25 củng cố niềm tin rằng mực đỏ chỉ dành cho những người không còn trên đời. Đây là lý do tại sao thế hệ ông bà, cha mẹ người Hàn đặc biệt nhạy cảm và nghiêm khắc khi thấy con cháu cầm bút đỏ viết tên.

Một cô gái Hàn Quốc mệt mỏi vì chiến tranh cõng em trai trên lưng, lê bước nặng nhọc bên cạnh một chiếc xe tăng M-26 bị kẹt tại Haengju, Hàn Quốc vào ngày 6/9/1951 (Ảnh: PBS)

Quan niệm về ngũ hành

Lý do cuối cùng mang tính chất tâm linh và phong thủy. Trong văn hóa dân gian, người Hàn Quốc tin rằng màu sắc có sức mạnh tác động đến vận mệnh. Việc viết tên ai đó bằng mực đỏ được coi là một lời nguyền rủa hoặc mong muốn điều xấu xảy đến với đối phương.

Màu đỏ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho năng lượng thiêu rụi; việc dùng sắc đỏ ghi tên gọi được cho là sẽ làm tiêu tán sinh khí và rút ngắn tuổi thọ của người đó. Ngay cả trong giáo dục hiện đại, các giáo viên vẫn tuân thủ quy tắc: có thể dùng bút đỏ sửa lỗi sai, nhưng tuyệt đối không dùng nó để ghi tên học sinh.

Người Hàn Quốc tin rằng viết tên người màu đỏ là trái với phong thủy, ngũ hành. (Ảnh: Delivery Korea)

Nếu một người nhận được mẩu giấy có tên mình viết bằng mực đỏ, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị đe dọa. Đó không chỉ là sự thiếu lịch sự mà còn bị xem là hành vi mang tính ác ý trong giao tiếp xã hội.