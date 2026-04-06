Vì sao cảng cá 120 tỷ ở Đà Nẵng xây xong 'chỉ để ngắm'?

Liên quan đến việc cảng cá Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) "đắp chiếu" sau khi hoàn thành xây dựng, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trương Xuân Tý - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đà Nẵng - cho biết, để triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Sở NN&MT Đà Nẵng được giao tiếp tục đầu tư dự án, mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều.

Cảng cá 120 tỷ đồng ở Đà Nẵng xây xong "chỉ để ngắm".

Theo ông Tý, giai đoạn 1 được đầu tư các hạng mục gồm nâng cao độ mặt kè xung quanh khu neo đậu, nạo vét luồng, trồng cây chắn gió. Các hạng mục này đã hoàn thành, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở NN&MT) bàn giao lại cho UBND huyện Duy Xuyên (nay là UBND xã Duy Nghĩa) quản lý, sử dụng từ năm 2020 nhằm phát huy hiệu quả tránh trú bão cho tàu cá khu vực miền Trung.

Hiện nay, các hạng mục cảng cá thuộc giai đoạn 2 như: Cầu cảng và đường dẫn; vỉa hè, bãi đậu xe, bồn hoa, nhà tiếp nhận, hàng rào, sân và mua sắm lắp đặt thiết bị; hệ thống cấp nước và PCCC; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; nhà bảo vệ, nhà vệ sinh đã được đầu tư hoàn thành vào cuối năm 2025 và đang được Sở NN&MT gửi hồ sơ hoàn thành công trình đến Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu.

"Sau khi có văn bản chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ giao ngay cho Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) quản lý và vận hành cảng cá Hồng Triều theo chức năng nhiệm vụ được giao" - Phó giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng Trương Xuân Tý thông tin thêm.

Công trình cảng cá Hồng Triều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm neo đậu, giao thương thủy sản quan trọng, góp phần thúc đẩy sinh kế cho hàng trăm hộ ngư dân địa phương.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News phản ánh, năm 2006, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (âu thuyền) Hồng Triều (thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, tỉnh Quảng Nam; nay là xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

Ngày 29/3/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũ thông qua quyết định phê duyệt dự án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều với số vốn 120 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, cấp IV, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư (sau đó chuyển về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam) nhằm mở rộng, nâng cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu neo đậu tàu cá và cảng cá. Qua đó, tạo thuận lợi cho ngư dân neo đậu tàu cá, tập kết hải sản, cung ứng các dịch vụ hậu cần, thúc đẩy phát triển nghề cá.

Cách đây hơn 1 năm, dự án đã hoàn thành việc xây dựng cầu tàu neo đậu tàu thuyền, nhà phân loại cá, nhà điều hành, bể chứa và tháp cấp nước ngọt. Thế nhưng, sau khi hoàn thành, cảng cá lại rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài” khi không phát huy đúng công năng.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực cảng cá, hệ thống cầu cảng, bến bãi, khu vực tập kết hải sản,… đã được xây dựng khá đồng bộ. Song, thay vì nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản tấp nập như kỳ vọng thì nơi đây chỉ là khu neo đậu của phần lớn tàu thuyền công suất nhỏ.

Ngư dân địa phương bức xúc vì cảng cá xây xong đã lâu nhưng chưa đưa vào sử dụng.

"Khi cảng cá Hồng Triều được xây dựng, bà con rất phấn khởi, mong sớm có nơi neo đậu ổn định, thuận tiện cho việc bốc dỡ, tiêu thụ hải sản. Tuy nhiên, việc cảng cá hoàn thành nhưng không đưa vào sử dụng khiến kỳ vọng này bị dập tắt. Thời gian qua, sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân địa phương vẫn bốc dỡ tôm cá ở cảng Duy Hải rồi mới cho tàu về âu thuyền Hồng Triều neo đậu" - một ngư dân trú xã Duy Nghĩa chia sẻ.